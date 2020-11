Tumban en Campeche la mal "plagiada" Ley Olimpia

CAMPECHE, Camp. (apro).- La Colectiva Ley Olimpia y el Frente Nacional para la Sororidad echaron para atrás la mal “plagiada” Ley Olimpia que el Congreso local aprobó hace unos días de manera apresurada, para anticiparse a la iniciativa ciudadana que organizaciones feministas presentarían.

A sabiendas de que los colectivos de mujeres cumplían los trámites legales, como la recolección de firmas y otros requisitos, para presentar ante el Congreso la iniciativa por la vía ciudadana, la Legislatura pretendió darles madruguete.

Así, el pasado domingo 8 aprobó su versión de la Ley Olimpia, que surgió de las iniciativas presentadas por cuatro legisladores a quienes en su momento las impulsoras de la propuesta ciudadana acusaron de “plagio”, de no entender la esencia de la normatividad que se propone y de no escuchar a la ciudadanía.

Ayer, en una reunión privada que Olimpia Melo Cruz --fundadora del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de la ley que lleva su nombre-- y Greysi Morales --en representación de los colectivos locales-- sostuvieron con el gobernador Carlos Miguel Aysa González, éste se comprometió a no promulgar la ley que aprobó el Congreso.

Hoy, Melo y Morales se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Ramón Méndez Lanz, y los diputados Alvar Eduardo Ortiz Azar y Óscar Eduardo Uc Dzul, a quienes no les quedó más remedio que declararse en “la mejor disposición” de trabajar con la colectiva y “escuchar todas las voces”.

Un gusto recibir en #Campeche a @OlimpiaCMujer y Greisy Morales Zurita, del Frente Nacional para la Sororidad. Platicamos sobre la iniciativa ciudadana #LeyOlimpia, reiterando siempre nuestro compromiso con la justicia de género. pic.twitter.com/xtCIUVFu9a — Carlos Miguel Aysa González (@AysaGonzalez) November 10, 2020

Melo planteó sus observaciones y propuestas a las modificaciones que en octubre aprobó al Congreso al Código Penal, e hizo énfasis en los artículos 175 y 175 bis.

No obstante, reconoció que la violencia digital se esté visibilizando, lo cual, dijo, “es un mensaje muy fuerte hacia nuestros agresores, que vean que no estamos solas en esta lucha que empezó en 2013 y que quede claro: difundir contenidos íntimos sin consentimiento no es culpa de las mujeres, difundir contenidos íntimos sin consentimiento no debe ser el dedo señalizador a nosotras, sino a los agresores”.

Para mí sorpresa, nos recibió el Gobernador del Estado de #Campeche. Cuando estamos en silencio no nos escuchan, cuando vamos juntas si. @AysaGonzalez contestó y le da seguimiento.

Para mí asombro, la importancia que le dió al tema fue muy significativa. https://t.co/k2X8TafnHU — Olimpia Coral (@OlimpiaCMujer) November 10, 2020

Posteriormente, en entrevista, Méndez Lanz sostuvo que el Congreso “es de puertas abiertas, siempre estamos alertas ante las críticas, comentarios, sugerencias”, y siempre atento a lo que la ciudadanía pide, para hacer leyes justas.

Señaló que, como toda ley, la Ley Olimpia que aprobó el Congreso campechano “es perfectible; en este caso el trabajo que se hizo, la aprobación por parte de los diputados, de lo que se manejó, es correcta, pero como siempre decimos: hay que siempre abonarle para hacerla mejor”.

Añadió: “Lo que hoy tuvimos afortunadamente con esta reunión, es precisamente enriquecer lo que se presentó, para que se pueda hacer una iniciativa, una ley que de verdad sirva para los fines por la cual se está promoviendo, que es cuidar en buena medida la integridad de la mujer”.

Asimismo, expuso que la Ley Olimpia que se aprobó surgió de cuatro iniciativas presentadas por tres diputadas y un diputado, “éstas se juntan, se analizan, se consensa y se presentan a través de esta propuesta de iniciativa que fue aprobada”.

Ahora “lo que buscaremos es, en términos administrativos, ver si las observaciones que pueda realizar el gobernador --que también hay que decirlo, la sugerencia respetuosa de que esto lo veamos-- no es en beneficio del gobierno, no del Congreso, sino de las mujeres.

“Entonces buscaremos la manera más rápida de ajustar, precisar, más que nada enriquecer con algunos puntos los temas que tenemos nosotros, para que de una vez salga completa o, desde el punto de vista de Olimpia, salga mejorada (la ley) en algunos sentidos”, finalizó.