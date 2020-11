Familiares de niños con cáncer protestan en Oaxaca por desabasto de medicamentos

OAXACA, Oax. (apro).- Madres y padres de familia de niñas y niños con cáncer y enfermedades hematológicas se manifestaron este viernes en el crucero del aeropuerto de Oaxaca, para exigir atención para sus hijos, cuya vida está en riesgo por la falta de tratamientos.

Su manifestación, resaltaron, es “por el abandono de las autoridades estatales y federales del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, pero sobre todo el abandono que han hecho de nuestros hijos al no asegurar sus tratamientos en tiempo y la intermitencia en el abasto de medicamentos, lo que ha puesto sistemáticamente en serio riesgo su vida.”

La protesta inició alrededor de las 08:30 en el crucero del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Aunque estaba previsto realizar un bloqueo, al final los familiares decidieron manifestarse en las orillas de la carretera para no afectar a terceros.

“Ahorita haremos nuestra manifestación y daremos paso a los vehículos porque la población no tiene culpa de lo que nosotros estamos viviendo. No queremos más afectaciones, no somos delincuentes, pero es la única manera que en este estado nos hacemos escuchar y no nos quedó otra opción”, se quejó una de las madres.

Y aclaró que muchas personas “no están aquí en la manifestación porque sus hijos están internados, en quimioterapia, y por eso no vamos a interrumpir, para que puedan llegar a sus terapias”.

Precisó que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña están en tratamiento activo 136 niños y niñas, aunque hay casos nuevos.

Durante la protesta se mostraron cartulinas con leyendas como: “El cáncer no espera”, “No al abandono del Hospital de la Niñez”, “Que se autoricen medicamentos y tratamientos para niños de neurología y demás especialidades”, y una lona monumental con la consigna: “El cáncer no espera, nuestros hijos tienen derecho a vivir #OaxacaConQuimio”.

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con cáncer respaldó la protesta ante el abandono en que se encuentra el nosocomio infantil.