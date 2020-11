Detienen al empresario Carlos Mimenza en Yucatán; acusa a Joaquín González de sobornar a la GN

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El empresario Carlos Mimenza Novelo fue detenido por personal de la Guardia Nacional (GN) en el aeropuerto de esta ciudad, acusado del delito de extorsión.

El polémico empresario ha tildado al mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, de ser un “narcogobernador”.

Y recientemente impuso un “ultimátum” al presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el tema de la inseguridad; en caso contrario, advirtió, llamaría a narcotraficantes a sumarse a su movimiento de autodefensas.

Mimenza Novelo fue arrestado cuando se disponía a abordar un avión.

En un video difundido en sus redes sociales se observa a Mimenza, notablemente alterado, exigiendo a gritos la identificación de las dos agentes de la Guardia Nacional que lo interceptaron. Les dijo que procederá legalmente contra ellas por haberlo detenido ilegalmente, dado que –aseguró-- está amparado.

Advirtió a las agentes, “las señoritas Torres y Manzo”, que las demandaría por “violar la Constitución”, pues “no existe absolutamente ninguna ley de la Guardia Nacional”.

También denunció “el poder que tiene el ‘narcogobernador’” Joaquín González para “sobornar a la Guardia Nacional”.

Subrayó: “Aquí está la Guardia Nacional intentando que yo pierda mi boleto”.

Posteriormente intervino un tercer agente de la corporación federal que le mostró y le leyó la orden de aprehensión, relativa al expediente 349/2020, pero el empresario lo ignoró y le exigió su identificación para que se sepa “quién está violando” la Constitución.

“Vendrá una demanda severa contra ustedes por violar la ley”, amenazó, e insistió al oficial que lo detuvo que le mostrara una identificación “para saber con quién me estoy yendo”, porque no podía irse con alguien a quien no conoce, sostuvo.

El joven agente le espetó que portaba el uniforme de la Guardia Nacional, a lo que Mimenza respondió: “el uniforme lo venden en cualquier tienda”.

Cuando finalmente el agente exhibió su identificación, el empresario acusó ante la cámara: “oficial García, es la persona que dice que los jueces se la pelan a la Guardia Nacional, que los jueces federales son una mierda y la Guardia Nacional está por arriba de la Constitución mexicana”.

Según dio a conocer el mismo Carlos Mimenza, tras su detención fue conducido a la Fiscalía General de Yucatán, desde donde solicitó con carácter de “urgencia” la presencia de un abogado.