Retiran de la Rotonda de las Personas Ilustres lonas de desaparecidos en Colima

COLIMA, Col. (apro).- La Red Desaparecidos en Colima denunció que fueron retiradas de la Rotonda de las Personas Ilustres las lonas con las fotografías de sus familiares, colocadas en ese lugar desde el 26 de junio pasado como parte de las acciones de difusión y búsqueda.

La rotonda es un hemiciclo construido hace más de 12 años en el parque de la Piedra Lisa, durante la administración del gobernador Silverio Cavazos Ceballos, que actualmente se encuentra en desuso y jamás ha sido utilizado para el propósito que fue creada.

La presidenta de la Red, Carmen Sepúlveda Gómez, dijo que este día dos compañeras se dieron cuenta de lo ocurrido y encontraron las lonas tiradas en la basura; “tristemente vemos que poco a poco nos han ido restringiendo, que nos las han ido quitando, no sabemos por qué ni quién lo hizo”.

La organización, dijo, sólo desea contar con un lugar público para colgar las lonas con imágenes de sus desaparecidos, como ocurre en otros lugares del país, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, donde la Glorieta de los Niños Héroes fue renombrada como Glorieta de los Desaparecidos.

Sepúlveda anunció que este martes las integrantes de la Red acudirán a la rotonda a colocar nuevamente las lonas, pero “quisiéramos enterarnos quiénes las quitaron; sabemos que hay cámaras de videovigilancia en esa zona, aunque de antemano pensamos que no nos van a dejar verlas, pero si alguien se dio cuenta, por favor que nos lo digan a través de nuestra página en Facebook”.

También comentó que si las lonas fueron retiradas por orden de alguna autoridad “que nos digan por qué; si quieren un Colima limpio, en el que no se vea que hay desaparecidos ni se vean lonas colgadas, pues también que trabajen para que no haya desaparecidos; es todo lo que queremos, no queremos problemas con nadie, pero sí exigimos que se nos respete”.