Sí es elegible para la alcaldía de Monterrey, aclara Colosio

MONTERREY, N.L. (apro).- El diputado local Luis Donaldo Colosio afirmó que cumple con los requisitos legales de residencia para ser candidato a la alcaldía de esta ciudad en los comicios de 2021.

Mediante una carta que difundió este lunes, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que, si bien posee dos casas, una de ellas en el municipio de Santa Catarina, su residencia permanente es la capital de Nuevo León, sitio al que llegó desde que era menor de edad.

“Desde los ocho años resido en Monterrey. Específicamente en el sur de Monterrey, donde fui a la universidad y he formado a mi familia. Como es sabido, fue una situación extraordinaria la que me trajo a vivir a esta ciudad, al lado de la familia de mi madre, y desde entonces se convirtió en mi hogar. Monterrey es una ciudad a la que pertenezco y amo porque me ha dado todo lo que tengo”, precisó.

Cuestionado por un medio impreso sobre su lugar de residencia, Colosio Riojas sostuvo que cumple con el criterio de residencia que le demandan las autoridades electorales para inscribirse como aspirante a la alcaldía regiomontana.

“Cumplo con todos los requisitos legales para contender por la alcaldía de Monterrey. En el momento oportuno presentaré la documentación requerida por las autoridades competentes. Adquirí una segunda propiedad por aspectos de seguridad y para facilitar los traslados de mi familia. Estoy preparado y decidido para servir a las y los regiomontanos”, subrayó el hijo del fallecido candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El diario ‘El Horizonte’ publicó hoy una nota en la que afirma que Colosio es inelegible para ser candidato a la alcaldía regiomontana, porque su residencia se encuentra en el municipio de Santa Catarina, vecino al poniente de la capital.

De acuerdo con la nota, el emecista tiene residencia en la calle Alhambra del Fraccionamiento Cantizal III, en territorio santacatarinense. El sitio se encuentra en el exclusivo sector Valle Poniente.