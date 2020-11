"Justicia para Sofía", exigen feministas en Zacatecas

FRESNILLO, Zac. (apro).- Al grito de “Sofía vive, la lucha sigue y sigue”, colectivas feministas de la entidad se manifestaron en este municipio para exigir a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que detenga a los responsables del feminicidio de Sofía Alejandra, de 12 años, quien el domingo 22 fue encontrada sin vida y con signos de tortura.

“Justicia para Sofía, justicia para Sofía”, clamaron a una sola voz.

Al inicio de la manifestación, las feministas pasaron lista de las mujeres asesinadas en Zacatecas y el país.

“Tenemos miedo a caminar solas de noche, miedo porque nuestras hijas desaparecen cada ocho horas en este país. Vengo a marchar y a manifestar nuestro hartazgo de vivir en esta sociedad violenta y machista. Hoy invito a todas mis hermanas a perder el miedo, a levantar la voz”, señaló una de las oradoras.

Las mujeres se congregaron frente a la presidencia municipal de esta ciudad, edificio que la noche del domingo pasado fue incendiado por manifestantes en repudio al feminicidio de la menor.

“Pedimos a gritos por las que nunca tuvieron voz, sepan que ya no tenemos miedo y, si tocan a una, respondemos todas”, subrayaron.

“El que no brinque es Saúl, el que no brinque es Saúl”, coreaban las feministas, en alusión al alcalde Saúl Monreal, quien el pasado lunes 23, a casi 24 horas de ocurrido el hallazgo del cuerpo de la niña, por parte de autoridades estatales, dijo que él no tenía facultades como autoridad para investigar el crimen, al tiempo que exigió al fiscal Francisco Murillo su esclarecimiento.

“Esta es una manifestación pacífica”, insistía una mujer vestida de negro y blusa morada a través de un altavoz.

Durante la protesta --vigilada por mujeres de la policía municipal--, las mujeres dejaron claro que la violencia que se ejerce contra ellas por parte de las autoridades, las familias, el novio, el padre, el esposo, no es culpa ni responsabilidad de ellas, sino del sistema patriarcal y la injusticia que lo cubre.

“¡Las niñas no se tocan, las niñas no se tocan!”, lanzaron a gritos.

Las feministas también realizaron un “performance” de las mujeres y niñas asesinadas en Fresnillo. “Que nunca se olvide lo que pasó. Tomemos conciencia del lugar en el que vivimos, no es justo que nos estén matando”.

De acuerdo con el Banco Estatal de Datos Sobre Violencia Contra las Mujeres (Banevim), de 2013 a lo que va de 2020 se han registrado en Zacatecas 81 feminicidios.

De estos, 40 fueron contra mujeres de entre 30 y 59 años, y 24 de entre 18 y 29 años; 12 ocurrieron a niñas de 12 a 17 años; dos feminicidios se perpetraron contra niñas de 0 a 11 años y tres más ocurrieron a mujeres adultas mayores de 60 más años.

La mayoría de los casos permanece en la impunidad. Sólo dos están en proceso de investigación.

“Zacatecas está sangrando”, lamentaron desde la indignación y la rabia. “Ya no nos van a callar, aunque nos maten”.