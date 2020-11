Chiapas: Indígenas desplazados exigen gestiones para retornar a sus tierras

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas desplazados de dos comunidades que fueron incendiadas en plena pandemia (abril y mayo), en el municipio de Venustiano Carranza, exigieron al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas agilizar las gestiones para el retorno a sus lugares de origen y garantizar la seguridad de aproximadamente 250 mujeres, hombres, ancianos y niños.



Manuel de Jesús Vázquez Jiménez --vocero de los indígenas tzotziles desplazados-- detalló que, en una primera acción armada, el pasado 26 de abril, miembros del grupo denominado Alianza San Bartolomé de los Llanos quemaron 16 viviendas a igual número de familias que fueron desalojadas de la comunidad Yashem de los Pobres.



En una segunda acción, el 4 de mayo, el mismo grupo echó a 57 familias de esa comunidad. Las casas fueron saqueadas y quemadas.



En total son 73 familias desalojadas de esas dos comunidades, a manos de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, grupo paramilitar que opera en la región.



De acuerdo con Vázquez Jiménez, la razón del desalojo es porque desde noviembre de 2019 los pobladores decidieron renunciar y no participar más en las acciones violentas que ese grupo mantiene con los comuneros de la Casa del Pueblo, adheridos a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) de Venustiano Carranza.



Precisó que son alrededor de 250 personas, entre mujeres, ancianos y niños, quienes viven desplazados de sus comunidades de origen y no pueden regresar a ellas por temor a ser asesinados.



Desde mayo pasado, abundó, autoridades estatales como el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, dijeron que resolverían el conflicto, pero siguen sin regresar a sus tierras de las que fueron echados.



Vázquez Jiménez pidió a Escandón Cadenas que como originario de ese mismo municipio, donde aún vive su madre, “se apiade” de ellos e intervenga para que les permitan regresar, reconstruir sus casas y trabajar las tierras.



Destacó que la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y la Casa del Pueblo mantienen una fuerte disputa agraria que ha dejado muchos muertos, heridos, huérfanos y viudas en esa región de Venustiano Carranza, y de la cual ellos ya no quieren ser partícipes, lo que buscan es trabajar la tierra y nada más.



Finalmente, acusó a Domingo de la Torre Mendoza, Santiago Gómez Mendoza, Abelardo Espinosa Vázquez, Bartolomé Mendoza Hidalgo, Ángel Gómez Espinosa, Ronay Méndez Pérez, Jorge de la Torre Vázquez, Juan Carlos López de la Torre y José Manuel López Espinosa, de encabezar el desalojo que ahora los mantiene en situación de desplazados, viviendo en las más precarias condiciones.