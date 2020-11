Ciudad Juárez impondrá horario para actividades no esenciales por aumento de fiestas… y de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el aumento de las denuncias por fiestas en la última semana, pese a la pandemia, las autoridades municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, impondrán un horario para actividades no esenciales y frenarán las reuniones los fines de semana, según el Consejo Estatal de Salud.



“Necesitamos generar conciencia con base en las acciones claras, precisas, respetando la legalidad y los derechos humanos de todos, pero que vean que hay reacción de la autoridad al presentarse la denuncia. Debemos atenderlo y convocar a quienes no tenga sentido andar en la calle el fin de semana”, indicó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Durante la reunión 518 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, explicó que restringir las actividades no esenciales en un horario de lunes a viernes de 19 a 6 horas no representa un “toque de queda” porque esa figura no existe y legalmente es inaplicable.

Con esto, añadió, no se busca detener o afectar a los ciudadanos, sino convencerlos de que permanezcan en sus casas para mermar los contagios de covid-19. Esto, dijo, provocará la disminución en unos días.

El alcalde reconoció que la realización de fiestas fue el motivo por el que aumentaron los contagios en la entidad. De las 2 mil 300 denuncias ciudadanas recibidas, 500 fueron efectivas, indicó.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sostuvo que atendió 97 reportes por aglomeraciones, 58 a través del CERI 911, de las cuales ocho fueron positivas y 50 falsas. De ellas, 35 se realizaron a través de mensajes de WhatsApp, de las cuales tres fueron reales y 32 falsas, y cuatro llegaron de números comunitarios.

En cuanto a los Operativos de Restricción de Movilidad, la policía municipal añadió que hizo 631 intervenciones y 14 más la Coordinación General de Seguridad Vial, en las que proporcionaron cubrebocas e información sobre las medidas preventivas para evitar contagios.

La Coordinación General de Seguridad Vial indicó que detectó una disminución del 65% de la movilidad en la vía pública.

En Ciudad Juárez se reportaron 14 mil 81 contagios y mil 274 decesos hasta el 1 de noviembre. Ese mismo día la Policía Municipal suspendió 74 fiestas que se realizaban en la ciudad.

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga, comentó que Chihuahua supera las 2 mil 15 defunciones por covid-19, de las cuales 49 fueron en 24 horas; 42 de ellas en Ciudad Juárez.

“Durante octubre se llegó a un escenario al que nunca se hubiera querido llegar. Nos habíamos preparado para no llegar a esto, pero el comportamiento como sociedad nos llevó a este octubre negro”, lamentó.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud invitó a la población a sumarse como Monitor Covid para evitar que sigan aumentando los contagios.