"Ya los atendimos, no sé por qué están aquí": Bonilla a familiares de desaparecidos

TIJUANA, BC (apro).- “Ya los atendimos, no sé por qué están aquí”, dijo, molesto, el gobernador Jaime Bonilla cuando fue interceptado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El inusual y políticamente incorrecto comentario del gobernador se produjo durante la gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el estado, cuando pasaban por el poblado conocido como La Rumorosa.

Este lunes, en conferencia de prensa, Mónica Martínez y Angélica Ramírez, integrantes del colectivo Una Nación Buscando “T”, detallaron que el pasado viernes 27, después de estar en Mexicali y en su camino a la ciudad de Tecate, interceptaron al presidente López Obrador.

Durante los breves minutos que hablaron con él, relataron las mujeres, le recordaron que el gobernador se comprometió a dar seguimiento al tema de desaparecidos.

En respuesta, el gobernador soltó: “Ya, nosotros ya los atendimos, no sé por qué están aquí”.

Después de decir eso –continuaron--, Mónica Martínez, quien busca a su hermano José Miguel desde el 7 de enero pasado, le dijo a Bonilla: “Usted no me ha atendido, a lo mejor sí me escuchó, pero no nos dio continuidad y no nos dio una certeza de qué es lo que iba a pasar, ni siguió el caso de nadie”.

El pasado lunes 9, el mandatario estatal recibió en la explanada del centro de gobierno a distintos colectivos para abordar el tema de los desaparecidos, y ordenó al fiscal general del estado atender a las víctimas. Y a ese evento se refirió.

Durante el encuentro con López Obrador, los familiares de desaparecidos le entregaron un documento donde exigen más elementos en el Servicio Médico Forense y también para las búsquedas, además de que las autoridades se comprometan a presentar avances en los próximos dos meses.

Las familiares de personas desaparecidas dijeron confiar en la firma y palabra del presidente de México, mas no en la del gobernador:



“Él, López Obrador, dijo que su firma vale, que su firma es su compromiso, y que cumple su palabra. Por eso estamos dando esta rueda de prensa, porque ahí está su firma, está su palabra que nos dio de que iba dar cumplimiento a este documento y que lo iba a hacer valer.

“Si no lo hizo el señor Bonilla, él si lo hace”, comentó otra de las integrantes de los colectivos.