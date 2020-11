Enfermero graba emotivo video antes de morir por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Difundido en sus redes sociales, el enfermero chihuahuense Sergio Humberto Padilla Hernández, grabó un mensaje en video a sus familiares y amigos antes de ser intubado debido a las complicaciones del covid-19, donde les dijo que los volvería a ver, pero horas después falleció.

El joven de 28 años estaba ingresado en el Hospital Ángeles Chihuahua y desde ahí, el 5 de noviembre, informó que iba a ser intubado y comentó:

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante.

“Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”.

Esto sucedió en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, pero el aviso de su fallecimiento generó cientos de reacciones en redes sociales.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal lamentó la muerte del joven y, en un comunicado, aprovechó para pedir a la población tomar conciencia sobre los riesgos del covid-19 respetando las indicaciones de las autoridades.

“Nos puede mucho enterarnos del fallecimiento de Sergio, un joven muy profesional y siempre preocupado por proteger la salud de los policías, secretarias y personas detenidas aquí en seguridad pública y dese luego que expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, apoyándolos en este momento difícil”, afirmó el Director Administrativo, el Sub Oficial, Juan Carlos Rentería Villegas.

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.Dios les du00e9 la fortaleza y consuelo para tan lamentable... Posted by Cecytech on Friday, November 6, 2020

Sergio, el enfermero

Recientemente se había graduado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como Licenciado en Enfermería y había ingresado al Departamento de Enfermería de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, habilitado para atender a personas con covid-19.

Era uno de los cuatro enfermeros de turno que prestan servicios en la corporación.