"No quisiéramos este premio, quisiéramos a nuestros hijos": Carmen Sepúlveda

COLIMA, Col. (apro).- “No quisiéramos este premio, quisiéramos a nuestros hijos”, dijo con la voz anegada de emoción la presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., Carmen Sepúlveda Gómez, al recibir este día, en nombre de su organización, el Premio Estatal de Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt”, que cada año otorga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

En entrevista posterior, la activista, quien desde hace más de dos años busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, abundó: “Este premio nos dará mucho impulso, seguiremos trabajando arduamente, hombro con hombro con mis compañeras… creo que esto es lo mejor de todo. Como dije: no queremos un premio, queremos a nuestros hijos, pero si esto sirve para abrir puertas y seguir buscando, bienvenido sea y gracias a Dios que nos lo están dando”.

El galardón, consistente en una medalla y un reconocimiento, fue entregado por el presidente de la CDHEC, Roberto Ramírez, a Carmen Sepúlveda y a la fundadora del colectivo, Eva Verduzco de la Cruz, en un acto realizado en la Sala “A” del Complejo Administrativo del gobierno estatal, con la asistencia de representantes de los tres poderes.

De acuerdo con el dictamen del jurado, el premio fue otorgado a la Red como un “reconocimiento a la persistencia de las familias que buscan personas desaparecidas, por su labor incansable en la promoción al derecho a la justicia y a la verdad para las víctimas de este delito, siendo ejemplo clave de que la responsabilidad de la búsqueda de sus seres queridos no recae únicamente sobre los familiares, sino en el Estado y en la sociedad en general, para dar respuestas y aliviar el sufrimiento de quienes no desisten en su lucha”.

En una breve intervención, Sepúlveda Gómez agradeció a las cinco organizaciones civiles que propusieron la candidatura de la Red, así como a las personas e instituciones que han apoyado el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas, e indicó que el premio “significa un aliento para seguir en la lucha de poder ampliar sus voces en la búsqueda de justicia y sobre todo para poder encontrar a sus familiares”.

El presidente de la CDHEC comentó que la condecoración llega como un acto de justicia social para la Red Desaparecidos en Colima, porque “el premio que hoy reciben lo que hace es visibilizar ese trabajo en conjunto que se debe realizar, el dolor, el sufrimiento y el reclamo legítimo al derecho a la verdad que pregonan todos los días, para que todas las autoridades en los diferentes niveles hagan suya la causa”.

En su discurso, Roberto Ramírez añadió: “El acto que hoy nos congrega nos ayuda a visibilizar ese dolor social, a hacer los señalamientos del quehacer gubernamental en todos los niveles y en todas las áreas; nos lleva a reflexionar qué tienen y tenemos que hacer todos los servidores públicos para coadyuvar en ese trabajo, en ese anhelo y, sobre todo, en esas acciones decididas que llevan a cabo día a día, momento a momento, porque cuando la sociedad civil trabaja y se involucra lo hace de manera entregada y apasionada, pero sobre todo porque abandera una causa justa”.

El ombudsperson reconoció: “Es momento de que todos hagamos un análisis y una reflexión de qué es lo que se ha dejado de hacer para que la sociedad civil se vea obligada a trabajar y a hacer esos señalamientos, porque cuando la misma sociedad y las personas tienen que proteger sus propios derechos humanos, quiere decir que ha habido transgresiones, y tenemos que hacer esa reflexión para identificar cuál es el origen de ello y poder remediarlas y lograr la anhelada no repetición de los actos que están generando ese dolor social”.

En representación del gobernador, el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, reconoció el arduo trabajo realizado en la entidad y más allá de sus límites geográficos por la Red de Desaparecidos en Colima A.C., “organización fundada y encabezada por mujeres con nombre y apellido, donde también participan hombres y familiares de personas desaparecidas, quienes han impulsado labores para su localización, logrando visibilizar esta compleja situación”.

Del mismo modo, se otorgó un reconocimiento a la asociación civil “Caminemos Juntos con Amor, Luz y Esperanza”, por ser considerada una organización dedicada a la defensa y protección de los derechos humanos, al mejorar la calidad de vida de la niñez, adolescencia y adultos de bajos recursos con enfermedades terminarles, crónicas degenerativas y discapacidad.

Antes de finalizar el evento, de manera espontánea Blanca Esthela Ramírez Hernández, secretaria de la Red Desaparecidos en Colima, pidió la palabra para reiterar la solicitud que han hecho en otras ocasiones de la destitución de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia, quien de acuerdo con los familiares de las personas desaparecidas no ha cumplido con sus responsabilidades.

“No la queremos, no queremos gente que no esté de nuestro lado, no queremos gente que no tenga empatía por nuestro dolor, no queremos gente que no trabaje; por favor, señores, se los pedimos”, manifestó.

Así también, Ramírez Hernández pidió a Jaime Flores Merlo que les tramite una audiencia para la Red con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con el propósito de dialogar con él sobre la situación de las personas desaparecidas y las necesidades para las labores de búsqueda.

En entrevista, la presidenta de la Red confirmó que después de dos años el gobernador no ha atendido la petición de una audiencia para la organización, con la intención de que el mandatario escuche directamente a los familiares de las víctimas.

Refirió que en ese lapso ya son dos o tres oficios que se han entregado para solicitarle la audiencia y él no les ha respondido. “Ayer le llevamos uno más, esperamos su respuesta, que ahora sí se tome un tiempecito y nos escuche como red, como personas, como padres, hacer conciencia. Creo que él podría hacer un espacio para nosotros, el día que él guste nosotros podríamos estar”.