Cuando el virus se vaya "agarramos un pedón todos juntos": El Bronco

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a la ciudadanía dejar de reunirse para evitar más contagios y muertes por covid-19. Y al hacerlo lanzó una invitación general para que todos los nuevoleoneses se embriaguen con él como un motivo de celebración cuando termine la cuarentena generalizada.

“Los necesitamos. Cuiden a sus familias, no los dejen ir, no hagan posadas, no hacen falta. Ya que el virus se vaya agarramos un pedón todos juntos”, dijo ‘El Bronco’ en un video sin fecha y grabado, por lo que se puede apreciar, en una conferencia de prensa; luego se viralizó en redes sociales.

Nuevo León --tercer lugar a nivel nacional en cifra de contagiados-- registra hasta este lunes 6 mil 036 fallecidos y 114 mil 196 infectados.