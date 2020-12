Familia exige justicia por el crimen de Montserrat Yohana; asegura que no fue accidente

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Luego de que el fiscal Jesús Figueroa Ortega señaló que la investigación por la muerte de Montserrat Yohana apunta a un accidente, la familia acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE) para manifestarse en contra de esa postura y exigir justicia por el crimen de la niña de cinco años.

De manera agresiva, empleados de la Fiscalía trataron de evitar que la familia de la menor ingresara a las instalaciones, lo que provocó un encontronazo, con jaloneos e insultos. Minutos después elementos ministeriales formaron una valla a las puertas del Ministerio Público y se negaron a identificarse.

El fiscal sostuvo que su investigación apunta a que las puertas de la planta tratadora pudieron estar abiertas y la menor ingresó por su propio pie a través de ellas o por debajo, pero la familia asegura que por ser domingo la planta estaba cerrada. Como prueba, aseguraron que cuentan con un video del velador de esa instalación, a quien señalaron como presunto sospechoso. Además, manifestaron que al interior de la planta hay perros grandes que pudieron evitar el ingreso de la víctima.

“Nosotros revisamos el área, tenemos mucho dolor. Grabamos y revisamos y no hay por dónde se hubiera podido meter. Las bardas tienen hasta dos metros de alto y el portón está a ocho centímetros de la banqueta, no pudo caber por ahí. Del sepelio nos venimos para acá (a la Fiscalía) en santa paz, pero ya ve cómo se puso. A mi hermana la aventaron, a mi sobrino que es menor lo aventaron y le quitaron el celular y no es justo, no queremos que se dé carpetazo, alguien la metió ahí. No por ser pobres nos vamos a dejar”, declaró Benito García Torres, tío de la niña.

Wendy García y Jorge Luis García Torres, madre y tío de la menor, ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía, donde tuvieron una reunión con funcionarios que no pudieron identificar. Este miércoles se reunirán con Juan Antonio Zermeño, vicefiscal de investigación de delitos.

“Venimos porque queremos justicia, la niña no se pudo haber metido a la planta por su propio pie. Nos vamos a seguir manifestando si no nos dan un resultado pronto. Fuimos al lugar de los hechos, donde pensábamos que se pudo haber metido la niña, comparamos con el tamaño de su hermana gemela y con un niño de dos años, no caben. No hay por dónde se pudiera meter. La puerta estaba cerrada porque no trabajan los domingos. No fue un accidente”, aseguró Jorge Luis García Torres.