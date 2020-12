Fiscalía de Aguascalientes cree que muerte de niña de 5 años fue accidental

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La muerte de Montserrat Yohana, una niña de 5 años desaparecida el domingo y encontrada ayer en una pileta de agua dentro de una planta tratadora al oriente de la capital, ha estremecido a Aguascalientes.

Tras un día de silencio, Jesús Figueroa Ortega, fiscal del estado, adelantó en rueda de prensa que la investigación apunta a que se trató de un accidente, mientras que organizaciones feministas y la familia de la menor señalan que pudo tratarse de un crimen.

A través de redes sociales, la familia de Montserrat dio a conocer su desaparición al mediodía del domingo 13 de diciembre. De acuerdo con el fiscal, Locatel recibió el reporte, pero fue hasta la 1:45 de la madrugada del lunes 14 cuando se presentó en la denuncia, y hasta las 8:24 de la mañana las autoridades enviaron a los medios de comunicación la Alerta Amber, mecanismo utilizado para la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

El Artículo 7 de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas de Aguascalientes señala que, en el caso de menores de edad, basta con una noticia o reporte para iniciar la investigación, sin que sea necesaria una denuncia. La Fiscalía habría tardado más de 12 horas en buscar a Montserrat.

“Locatel conoció el reporte desde la tarde del domingo. No trabajaron de manera conjunta, y el no trabajar de manera articulada es una omisión en sus responsabilidades y por supuesto que las omisiones tienen un impacto. No activar todos los mecanismos de búsqueda e investigación tienen un impacto, cada minuto cuenta y hace la diferencia”, señaló Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA).

Por su parte, en sus primeras declaraciones a medios, la familia de la menor señaló que un hombre, con una playera a rayas, se encontraba rondando el parque donde ella jugaba junto con su hermana, por lo que señalaron que podría ser el responsable del presunto crimen. Trascendió también que un zapato quedó en el lugar donde se encontraba la menor.

Sin embargo, el fiscal de Aguascalientes señaló, sin que se tenga confirmado, que Montserrat Yohana pudo haber ingresado por sí sola a la planta tratadora. Sobre el zapato, negó tener mayor información. En la zona no existen cámaras de vigilancia.

“Los vecinos, por desgracia, no observaron el momento preciso en cómo fue que la menor entró. Tenemos todavía dudas de si la puerta, que es una puerta grande en donde regularmente entran camiones o pipas de agua, se encontraba abierta o cerrada, pero todo parece indicar que la niña pudo haber ingresado por sí sola a ese lugar que está bardeado, pero insisto, tiene una puerta y esa puerta de acceso estaba a unos metros de la resbaladilla en donde la familia reporta que se encontraba la niña. Los vecinos indican que por lo regular la puerta se encuentra abierta”, dijo.

Agregó que, por tratarse de una niña, se aplicó el protocolo de investigación por feminicidio sin encontrarse rastros de lesiones exteriores, interiores o violencia sexual en el cuerpo de Montserrat Yohana. Su muerte habría ocurrido el domingo por la tarde.

“La causa de muerte que reportan los peritos es asfixia por ahogamiento, sin embargo, nosotros, no conformes con esto, ordenamos que se practique el estudio histopatológico, que analiza principalmente las capas que tenemos dentro del cerebro. Ese estudio nos permitirá establecer con certeza si la menor fue agredida previamente, pero hasta este momento no tiene ninguna lesión interna o externa”.

Desde ayer, cuando se localizó el cuerpo de la niña de 5 años, colectivas feministas realizaron pintas y protestas simbólicas con la leyenda de “Aguascalientes feminicida”, exigiendo esclarecer la muerte de Montserrat Yohana.

“Las autoridades tienen que tener cuidado en los señalamientos y no estigmatizar, revictimizar o criminalizar a las víctimas, en este caso la familia de Monsterrat es víctima indirecta. El fiscal está violentando a las víctimas generando especulaciones. El caso no se puede cerrar con la respuesta de la necropsia, la Fiscalía ha tenido graves omisiones en el área de periciales”, agregó Ávila Montejano.