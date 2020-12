En Colima no hay dinero para pagar aguinaldos ni respuesta del gobierno federal: Peralta

COLIMA, Col. (apro).- A tres días de que venza el plazo legal para el pago de aguinaldos, el gobierno estatal carece de recursos para cumplir con esta obligación laboral, reconoció el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien advirtió que su administración no ha recibido ninguna respuesta “positiva ni negativa” sobre la solicitud de apoyo económico al gobierno federal, como había ocurrido otros años.

Indicó que su gobierno ya realizó el proceso para pedir un crédito bancario de corto plazo, pero su capacidad financiera es sólo de 300 millones de pesos, y para cumplir todas las obligaciones de fin de año se requieren alrededor de 600 millones.

“Espero que los primeros días de la próxima semana contemos con los recursos de la contratación del crédito, pero no va a ser suficiente, estamos resolviendo una parte del problema, por eso requerimos el apoyo del gobierno federal”, dijo.

Peralta Sánchez refirió que, si este año no llegan recursos para pago de aguinaldos, “sería la primera vez en la historia que no nos apoya el gobierno federal, ora sí que nos van a decir: ‘rásquense con sus uñas’, y no hay muchas uñas, hay muchas limitaciones, muchas restricciones y sí pasaríamos un momento muy complicado”.

El mandatario manifestó que aun cuando el asunto “ya debería de estar resuelto y no nos han dado una respuesta, yo abrigo la expectativa todavía de que pueda haber un apoyo, y que todos nos podamos ir a la cena de Navidad habiendo recibido el aguinaldo; estamos trabajando en eso, pero en este momento no tenemos una respuesta ni tenemos manera de generar condiciones de certeza”.

No obstante, “si ya me dicen con total claridad y contundencia que no va a haber apoyo, yo tendría que analizar para qué me alcanza y tendríamos que generar una alternativa con la clase trabajadora, con la condición de que se reconoce la obligación, se tiene que cumplir y nada más es cuestión de tiempo para tener la liquidez necesaria”.

Recordó que los gobernadores de la Alianza Federalista habían pedido un replanteamiento del pacto fiscal, precisamente por situaciones de este tipo, pues de todo el dinero que se recauda, aproximadamente 80% --es decir ocho de cada 10 pesos-- se queda en la Federación, a los estados va 15% y a los municipios el 5%.

Mencionó que esa distribución no es equitativa, pues “está cargada a la Federación, no es porque ésta tenga mayores responsabilidades que requieran mayor flujo de recursos, sino porque la Federación reparte y todos los años nos han ayudado siempre a todos los estados; el año pasado, ya siendo presidente el licenciado López Obrador, nos ayudaron con 400 millones de pesos”.