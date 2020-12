Semáforo rojo en Guanajuato... hasta el 28 de diciembre

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Tras escalar hasta el tercer lugar en casos activos de covid-19 en el país --después de la Ciudad de México y Edomex--, Guanajuato retrocederá al semáforo epidemiológico rojo, pero la medida entrará en vigor hasta el lunes 28.

Así lo anunció el secretario de Salud del estado, Daniel Alberto Díaz, quien dijo que se prevé continuar con el rojo hasta el 10 de enero de 2021, y recalcó la importancia de mantener la mayoría de las actividades económicas.

“Por primera vez en todo lo que ha durado la contingencia, amanecimos con 913 pacientes hospitalizados”, reconoció el secretario. “Esto no lo habíamos tenido”, añadió.

Guanajuato está a punto de llegar a las 5 mil defunciones por covid-19 y actualmente se encuentra en “naranja con alerta”.

Las medidas para el semáforo rojo incluyen el cierre total de cantinas, bares --en áreas de restaurantes y hoteles-- y centros nocturnos, detalló el subsecretario para el desarrollo de las Mipymes del estado, Froylán Salas Navarro. Y para las áreas públicas el aforo máximo será de 20.

No obstante, el aforo para eventos sociales se fijó en 50 personas en espacios cerrados y 70 en espacios abiertos, y para el caso de eventos empresariales se determinó un aforo de 100 personas en espacios cerrados y 150 en abiertos.

Díaz Martínez también habló de las 150 mil atenciones vía telefónica que el personal del área de salud mental de la Secretaría ha brindado durante la pandemia, y reconoció un incremento en el riesgo suicida entre la población del estado, particularmente por las fechas navideñas.

Además, advirtió sobre la grave escasez de medicamentos anestésicos (fentanilo, Propofol), por el incremento del consumo, “y no podemos manejar a un paciente con un ventilador si no tenemos la manera de sedarlo, y tampoco podemos operar”.

“Es un problema nacional e internacional. Tenemos los recursos para comprarlos, pero no tenemos la suficiente producción para darle abasto al país en este momento”, además de que en otros países se presenta la misma escasez.

Con todo y este panorama, Guanajuato no retrocederá al semáforo rojo al mismo tiempo que la Ciudad de México y Edomex --a partir del sábado 19-- sino hasta una semana después, el lunes 28.

“El estado hoy se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional con el 5.7% de casos del millón 289 mil 298 en total en el país” al 17 de diciembre, explicó el funcionario estatal.

Así, mientras en los primeros cuatro o cinco meses Guanajuato se ubicaba en los últimos lugares en casos activos, en las últimas semanas se ha mantenido entre los primeros.

Al 17 de diciembre se reportaban casi 5 mil casos activos en la entidad, es decir, aquéllos diagnosticados en los últimos días y que mantienen la capacidad de contagio. Y León concentra la tercera parte de los casos.

En los primeros meses de la pandemia Guanajuato tuvo un pico alto, con casi 2 mil 600 casos activos, y en la semana más reciente alcanzó los 4 mil 749, casi el doble.

“En el mes de diciembre vamos a rebasar a noviembre y al mes de julio, que fue cuando registramos más casos activos como hospitalizados”, agregó Daniel Díaz.

En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, funcionarios de las secretarías de Salud y de Desarrollo Económico explicaron que las dos semanas en que se han triplicado el número de casos coinciden con fechas muy específicas de socialización, como el “puente” por día de muertos.

“Estamos en una situación más apremiante que en julio pasado… no estamos en tiempos de celebraciones, no a peregrinaciones, no a fiestas patronales”, insistieron.

Además, Díaz dio a conocer que más de 8 mil 900 trabajadores de la salud de distintas instituciones han sido afectados.

“Hoy en día, aunque tengamos ventilador o medicamento, no vamos a tener quien atienda una cama de hospital. Hoy en día ya tenemos muchas bajas que nos impiden tener la misma capacidad de respuesta”, alertó.

Resaltó que se han rebasado las 200 mil muestras realizadas, por lo que “somos el estado que más pruebas hace por 100 mil habitantes”. Pero el resultado también arroja que seis de cada 10 personas a quienes se realizan pruebas resultan positivas. “Es una tasa de positividad muy alta”.

Entre jueves y viernes se presentó el número más alto de fallecimientos por covid-19 hasta el momento: 67 personas.