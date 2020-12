Aumentan descalificaciones entre aspirantes a candidatura de Morena en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero se intensificó este fin de semana, luego de que los aspirantes Luis Walton Aburto y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros respondieron públicamente a los señalamientos de Félix Salgado Macedonio.

El empresario porteño del partido Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton, escribió un mensaje en sus redes sociales donde afirma que el exdelegado del gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros “no tiene nada qué hacer en esta contienda”, argumentando que en los sondeos de opinión aparece con 12 puntos abajo de los punteros.

También dijo que la ventaja que tiene el senador con licencia de Morena, Félix Salgado en las encuestas, es en popularidad, “más no en la intención de voto”, indicó Walton Aburto.

“Félix, no mientas. Todos tenemos encuestas y sabemos cómo estamos posicionados y no pueden ser tan diferentes los resultados. Por cierto que en esas encuestas, queda claro que Pablo Amílcar Sandoval está 12 puntos abajo y no tiene nada qué hacer en esta contienda” remató el empresario.

Luego, Walton Aburto hizo un llamado a los aspirantes para que “respeten” la decisión de la dirigencia nacional de Morena en el tema de la elección del candidato a gobernador y a mantener la unidad.

En respuesta, Pablo Amílcar Sandoval también utilizó las redes sociales para fijar su postura y recordó que había un acuerdo para “respetar el proceso interno” y no ventilar públicamente las diferencias

“La palabra vale y debe cumplirse. No repetiremos las historias de los viejos políticos de siempre, no caeremos en esa trampa. Quienes hemos construido este movimiento y este escenario de triunfo, lo vamos a defender”, expresó el exfuncionario federal y diputado local con licencia.

Incluso, Sandoval Ballesteros exhibió cinco sondeos de opinión difundidos en portales de medios de comunicación donde afirmó que “muestran un apoyo creciente” a su persona.

“Confiemos en nuestra dirigencia nacional y que decida el pueblo”, remató Sandoval.

Hasta el momento, la dirigencia nacional de Morena no ha expresado opinión alguna sobre la confrontación pública que mantienen tres de los 18 aspirantes a la candidatura a gobernador en Guerrero.