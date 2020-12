Caso Aristóteles Sandoval: equipo de videovigilancia fue robado y aún no hay detenidos

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx) El fiscal de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, confirmó que se llevaron el dispositivo de grabación de las cámaras de videovigilancia de la plaza Altamar, donde se localiza el bar en que asesinaron al exgobernador Aristóteles Sandoval la madrugada de este viernes.

Además, informó que se han entrevistado a 20 testigos para reconstruir el momento del ataque pero, hasta el momento, no hay detenidos.

Tras una diligencia realizada este domingo, encabezada por él mismo, el fiscal Solís Gómez mencionó que el DVR central de videovigilancia de la plaza se lo llevaron.

“Entonces, partiendo de esa base, seguimos encontrando manipulación del lugar de los hechos. Sin embargo, estamos trabajando intensamente en todos los exteriores y en otros puntos lejanos de aquí”, refirió.

El fiscal también mencionó que personal de la dependencia trabaja en cuatro puntos diferentes de Puerto Vallarta, pero se rehúso a dar más datos, y dijo que se han entrevistado a 20 testigos.

“Al trabajar con un número tan grande de personas, vamos poco a poco construyendo lo que va a ser la hipótesis de lo que realmente sucedió ese día, cómo sucedió, y a partir de ahí las diferentes líneas de investigación”, explicó.

Hasta el momento, indicó que no hay detenidos, pero afirmó que laboran “intensamente para tratar de determinar responsabilidades. No quisiéramos aventurar juicios porque no es correcto, pero en su oportunidad cuando haya una detención se haría saber de manera inmediata”.

Otro dato que aportó el fiscal es que todas las armas que se accionaron durante el ataque al exgobernador son de alto calibre, y que buscan casquillos en las zonas cercanas al bar Distrito 5.