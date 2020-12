Revendedores de pasteles de Costco arman zafarrancho en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Revendedores de pasteles de Costco en Ciudad Juárez, Chihuahua, se enfrentaron a golpes luego de que la tienda limitara a dos las piezas que vendería a cada uno de sus clientes.

En un video que circula en redes sociales se ve que un grupo de mujeres llevan un carrito del súper con varios pasteles y otras mujeres les reclaman. Se liaron a golpes, por lo que tuvieron que intervenir hombres y la policía.

“Son por lo menos cuatro unidades de la policía municipal que están dialogando con la gente. Aquí continúan en el diálogo”, indicó una persona que grabó los hechos.

Una señora le dijo a los policías que, cuando estaban en semáforo rojo, era la entrada para una persona y un carro, pero ellos están inconformes porque quieren entrar veinte personas con un carro.

La voz detrás de la cámara resumió que lo dicho por los inconformes es que tomarán la pluma principal de acceso al estacionamiento que es propiedad privada, a manera de protesta.

“Vamos a bloquear por varias semanas, a ver. Necesitamos que salga el gerente, que nos dé la cara, así como nos grita allá y nos dice que nos va a quitar la membresía, así que salga y que dé la cara. Es lo que estamos pidiendo. No estamos peleando nada, solo lo justo. Aquí traemos el contrato que tenemos, pagamos por una membresía.

“A la Policía Municipal le pedimos apoyo. No queremos pleito, no queremos problemas, simplemente queremos arreglar las cosas, porque no se nos hace justo que solo (por) dos pasteles nos quedemos aquí hasta la noche. Algunas personas nos quieren apoyar, otras no, que se quieren quedar con sus dos pasteles. Adelante.

“Aquí el que va a ser conformista, va a ser conformista y los que queremos salir adelante, vamos a salir adelante. Y vamos a estar unidos. Entre más gente seamos, vamos a estar unidos. ¡Unidos! ¡Unidos!”, gritó, pero no tuvo eco.

“Y cuando tenemos un hogar que mantener porque somos madres solteras, tenemos obligaciones. Y yo siento que la mayoría estamos aquí no por gusto, estamos por la necesidad”, añadió.

La pelea fue tendencia en redes sociales y objeto de burlas, al grado de compararlo con la Guerra de los Pasteles, el conflicto bélico entre México y Francia ocurrido del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 en Veracruz, desatada porque los franceses querían ciertas ventajas comerciales, pero los mexicanos se opusieron.

El conflicto fue llamado así porque entre los reclamos que recibió el embajador francés, el barón Antoine-Louis Deffaudis, de los comerciantes franceses que residían en México, estaba el de un francés llamado Remontel que pedía una indemnización porque, en 1832, oficiales del presidente Antonio López de Santa Anna comieron pasteles y se fueron sin pagar la cuenta.

Entre todas las publicaciones compartidas en Twitter sobre este hecho, apareció una efeméride relacionada: “22 diciembre 1853. Fallece el general conservador Manuel María Lombardini, quien participara en la ‘Guerra de los Pasteles’, la guerra de Texas y la intervención norteamericana, en defensa de la Nación. Fue Presidente Interino de la República en 1853”.