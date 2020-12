Vinculan a proceso a exalcalde de Chínipas por homicidio de Miroslava Breach

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La jueza federal Verónica Gutiérrez vinculó a proceso al exalcalde del municipio de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, por el delito de homicidio calificado en contra de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea.

En la audiencia que duró cuatro horas y fue transmitida por videoconferencia, la jueza encontró elementos suficientes para abrir el proceso penal en contra del exfuncionario de Educación del gobierno de Javier Corral Jurado, y dio tres meses para el cierre de la investigación.

El imputado estuvo también a través de videoconferencia con su abogado particular y la sala permaneció vacía por reglas de la pandemia de covid-19.

Agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), ejecutó la orden de aprehensión el jueves pasado, y se le acusa de auxiliar a los autores intelectual y materiales del crimen, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

La audiencia estuvo a cargo del titular de la Feadle, Ricardo Sánchez del Pozo, por parte de la representación social, quien reiteró que Hugo Amed habría entregado información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el asesinato, según el comunicado que emitió la FGR cuando lo detuvieron.

Los autores materiales señalados hasta ahora son Ramón Andrés Zavala Corral, quien presuntamente disparó contra la periodista. Él fue asesinado el 22 de diciembre de 2017 cerca de Álamos, Sonora; Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, quien fue sentenciado a 50 años de prisión por el crimen, ya que fue señalado como jefe de sicarios del grupo delictivo, y Wilbert Jaziel V.V., quien presuntamente participó como chofer del vehículo en el que se trasladaron para matarla.

Hugo Shultz era presidente de Chínipas por el Partido Acción Nacional (PAN) cuando La Jornada y Proceso publicaron un reportaje sobre precandidatos ligados al crimen organizado. Miroslava Breach lo escribió para La Jornada.

Entre otros nombres, los reportajes ventilaron el de Juan Salazar Ochoa, sobrino de los dueños del grupo Los Salazar, que pertenece al Cártel de Sinaloa, como precandidato a la alcaldía de Chínipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Schult ocupó el cargo de 2010 a 2013.

Posteriormente, el imputado fue nombrado responsable de Educación del gobierno de Chihuahua en la región serrana. Miroslava Breach señaló en la columna Don Mirone, del Norte de Juárez, los vínculos de Schultz con Los Salazar y que, a pesar de eso, fue nombrado funcionario del gobierno de Corral.

Y es que el alcalde ya era parte de las presiones que se convirtieron en amenazas contra Miroslava para que dejara de publicar sobre las irregularidades en Chínipas.

En junio de 2016, tres meses después de la publicación de los reportajes de los precandidatos vinculados con el narco, la periodista recibió una llamada de quien era vocero del PAN en el estado, Alfredo Piñera Guevara, quien le pidió las fuentes de información del reportaje publicado. Ella respondió:

“Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me la echen a mí. Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando novenario por mí, entonces, que no jueguen (...) Esto fue lo que sucedió, así de sencillo ¿Pues qué creen que estoy tonta, manca, pendeja o de qué se trata? Así es, diles: No hay fuentes, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra que es de ahí, y sabe quién era el personaje (..) Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre".

Ella fue asesinada el 23 de marzo de 2017 afuera de su casa, poco antes de las 7 de la mañana. El 25 de diciembre de ese mismo año detuvieron a Juan Carlos Moreno, quien fue sentenciado a 50 años. En la primera audiencia, que estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado, presentaron la declaración de Alfredo Piñera, quien señaló a su jefe José Luévano, secretario general del PAN, de ordenarle grabar las llamadas para obtener las fuentes de información de los reportajes.

Luévano dijo que el favor se los había solicitado Schultz y cuando llamaron a declarar a éste, confesó que fue presionado por el grupo de Los Salazar y que él mismo les entregó los audios. La FGE aseguró que no hubo elementos para investigar a ninguno de los tres panistas.

Shultz fue destituido del cargo después del homicidio de Miroslava, pero conservó su cargo directivo en una escuela de la región.

En marzo de 2018, la Feadle atrajo el caso y concluyó el juicio contra de “El Larry”, en el que se conoció el testimonio de un testigo cercano al líder del cártel, Crispín Salazar Zamorano. Lo acusó de haber enviado a matar a la periodista y de sus vínculos con políticos de la región (Chihuahua y Sonora), entre estos Hugo Shultz, con quien se veía con frecuencia. El exalcalde de Chihuahua había enviado mensajes a Miroslava, para advertirle que no pisara la sierra.

Cuando se publicaron los reportajes, en marzo de 2016, Juan Salazar Ochoa y otra candidata fueron sustituidos de las listas del PRI. Como candidato de Chínipas contendió Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, quien fue propuesto por la defensa de “El Larry”, para declarar en el juicio oral a su favor. Actualmente también gobierna el PRI, con Salomé Ramos Salmón, quien es esposo de la hermana de Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Muñeco”, detenido por narcotráfico el 2012.