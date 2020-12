EZLN construye balsas para ir a Europa y 'compartir su experiencia de autogobierno'

Sin miedo. Integrantes del EZLN aseguran que no tienen miedo a morir en el mar.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) empezaron a construir y probar su primeras naves para emprender el viaje rumbo a Europa en el 2021. Como se tiene previsto, la travesía no será fácil, pero les sobra "fuerza y muchos ovarios", dicen mujeres rebeldes.

En un comunicado firmado por el Subcomandante Galeano, acompañado de diversos videos, da a conocer los preparativos que miembros del EZLN realizan para emprender esta misión.

Desde el Centro de Adiestramiento Marítimo-Terrestre Zapatista en la Selva Lacandona, el “Sup Galeano”, como se autodenomina el vocero y líder político-militar del EZLN, impartió el taller “El Gómito Internacionalista”.

En un primer video, los indígenas derribaron varios árboles, armaron una balsa y la echaron a un caudaloso río. A bordo de ella un encapuchado refiere que ellos son pobres y que no tienen barcos, pero tienen esas balsas con las cuales pretenden llegar hasta Europa.

“Nosotros somos zapatistas y somos rebeldes. No tenemos miedo de morir en el agua. Estamos dispuestos para vivir y llegar hasta donde tengamos que llegar. Queremos participar con los hermanos y las hermanas de otros países. Es necesario mostrar y compartir nuestra autonomía”.

Señaló que es necesario compartir experiencias con otros, enseñarles y aprender de ellos, porque no sólo en esta región de México hay miseria y muchas muertes de niños y de mujeres, también en otros países, por eso se han propuesto echarse al mar en esas balsas y jugar con las olas.

Con la balsa saldrán por un río que pasa por San Quintín, luego tomarán el río Lacantum para salir a Tenosique, de Tenosique rumbo a Tulum y luego hasta Cancún de donde partirán rumbo a Europa, explicó.

En otro video, titulado “por ovarios no paramos”, un par de niñas se acercan a un río y preguntan a un hombre a bordo de un cayuco si ya están listos para el viaje, a lo que el interlocutor les responde que ya están listos y que tiene conocimiento de que ese cayuco está hecho con una madera que no se hunde.

Enseguida les entrega el remo, y les pide que empiecen a practicar. La niña evalúa que quedó muy bien el cayuco, pero reconoce que no será fácil, por eso, dice, tendrán que turnarse todas las compañeras para remar, y que lo que más sobra a las mujeres zapatistas son “fuerza y ovarios”.

En otro video, presentan la creación de la “Zapalancha”, un medio de transporte con el cual pretenden viajar rumbo a Europa, porque ya han venido muchos compañeros europeos y de otros países a conocer la lucha de los zapatistas en Chiapas y ahora les toca a ellos emprender el viaje para conocer otras luchas y otros modos de auto gobierno, señalaron.

A bordo de barcos, lanchas, balsas o cayucos, irán hombres mujeres y hasta niños para llegar a Europa y compartir su lucha con otras luchas rebeldes. En un video animado recrearon el viaje de la “Zapalancha” en alta mar y en otro más presentaron a la tripulación: unas 80 mujeres jóvenes zapatistas que se preparan para la misión en el Caracol zapatista de Morelia y un pequeño loro cabeza amarilla llamado Toti, que encabezará el motín a bordo.

El comunicado íntegro el SupGaleano narra un cuento sobre esta travesía. Con su discurso metafórico, el líder zapatista narra un diálogo entre la Defensa Zapatista y Esperanza, una tripulante del viaje hacia Europa.

Extracto del comunicado:

“Bueno, de ahí que te voy a explicar algo muy importante. Pero no lo puedes tomar apunte, sino que quiere que lo guardas en tu cabeza. Porque el cuaderno donde quiera lo dejas botado, pero la cabeza la tienes que cargar todo el tiempo”.

Defensa Zapatista camina de un lado a otro, como dice que hacía el finado cuando explicaba algo muy importante. Esperanza está sentada sobre un tronco y, previsora, ha colocado un nailon sobre la madera húmeda, floreciente de musgo, hongos y ramitas secas.

“¿Acaso lo vamos a mirar el lugar donde llegamos con la lucha?”, suelta Defensa Zapatista señalando con sus manitas a ninguna parte.

Esperanza está pensando una respuesta, pero es evidente que Defensa hizo una pregunta retórica, es decir, no le interesa la respuesta, sino las preguntas que le siguen a la primera cuestión. Según ella, Defensa Zapatista está siguiendo el método científico.

“La problema no es entonces llegar, sino hacerse un camino. Que sea que si no hay camino, pues hay que hacerlo, porque si no, cómo”, la niña blande un machete que a saber de dónde salió, pero seguro en alguna champa lo están buscando.

“Entonces, la problema como que se cambió y lo más primero es el camino. Porque si no hay camino para donde quieres ir, pues de balde estás con esa preocupación. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no hay camino para donde vamos?”.