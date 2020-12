Querétaro instala filtros sanitarios para contener el covid; en tres días impide ingreso a 609 personas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Del lunes a este miércoles 23 de diciembre, se ha invitado a regresar a sus lugares de origen a 609 personas que viajaban en 203 vehículos por no justificar su actividad esencial en Querétaro, informó la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Como parte de las nuevas medidas sanitarias por la entrada del Escenario C en Querétaro, hemos instalado filtros sanitarios en diversos puntos con el apoyo de las corporaciones de seguridad. Las próximas semanas son vitales para hacerle frente a #COVID19 . Unidos #SomosMás pic.twitter.com/tZivM3S7OM

Los filtros, operados por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con el apoyo de Protección Civil y corporaciones de Seguridad Pública, hicieron 5 mil 55 recomendaciones sobre las medidas de prevención y control de la enfermedad de covid-19, tomaron la temperatura a 7 mil 767 personas y revisaron 3 mil 383 vehículos.

“Ha habido una buena respuesta de las personas, sobre todo de aquellas a las que no se les permite el acceso. No ha habido conflicto en el momento en que se les notifica que lo más conveniente es que regresen a su lugar de destino. Se invitó a regresar a su domicilio por no venir a una actividad esencial, a 609 personas en 203 vehículos”, indicó.