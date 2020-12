Hallan sin vida a Christy Mary, menor desaparecida en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer el hallazgo del cadáver de Christy Mary, de 15 años, desaparecida desde el viernes 18 en el barrio Calayuco del municipio de Juchitepec.

El cuerpo sin vida, atado del cuello a un árbol, fue encontrado la noche del domingo 27 en un paraje del poblado San Matías Cuijingo, y a su lado una supuesta nota donde la adolescente narró los motivos por los que se fue de su casa, por lo que se presume se trató de un suicidio, aunque eso no ha sido confirmado por las autoridades.

Los familiares pidieron investigar el hecho, porque durante las brigadas de búsqueda pasaron por ese sitio y nunca vieron a Christy Mary.

u00a1u00a1u00a1Confirmado!!!Hace unas horas fue encontrado sin vida el cuerpo de Christy Mary, en un paraje entre Juchitepec y... Posted by Juchitepec Pueblo De Encanto on Saturday, December 26, 2020



El pasado miércoles 23, en un video de 4:01 minutos, la familia denunció que no había recibido apoyo de las autoridades municipales, pues el director de la policía local estaba de vacaciones y el alcalde Felipe Mejía no atendió sus mensajes, dado que dio positivo a covid-19.

Visiblemente afectados, los padres de la víctima, Marisol y Christian, contaron que llevaban seis días buscando a su hija, sin respuesta, y las personas a quienes visitaron para preguntar por la menor se molestaron, pero estaban desesperados por saber de ella.

“Hemos acudido pocas veces a las autoridades porque, además, aunque ya hemos ido, yo le pedí en un mensaje al presidente que me llamara para poderme orientar sobre tu búsqueda, pero ni siquiera me dijo que le mandara un número que quedó en el buzón de sus mensajes, porque ni siquiera me llamó, porque está enfermo o por lo que sea”, indicó la madre de la joven.

“Hija, si nos estás oyendo, recapacita, danos una señal de que estás bien, que no te ha pasado nada. Discúlpanos por el comportamiento, como te hemos tratado.

“A lo mejor hemos tratado de ser los mejores padres, no hay un libro que te diga: debes hacer esto o debes hacer lo otro con tus hijos. Tratamos de hacer lo más posible que se pueda para darte la mejor educación, el mejor ejemplo, pero hay veces que se nos sale de control, no podemos controlar las emociones, nos dejamos llevar. Perdóname si te ofendí, si hice algo de que te molestó. Estoy totalmente arrepentido y empezar de cero, hija”, añadió el padre.

ud83dudea8PAPu00c1S DE LA JOVEN CHRISTY MARY LEE VILLEGAS JUu00c1REZ ESTu00c1N DESESPERADOS, NO LOCALIZAN A SU HIJA. ud83dudea85545... Posted by Amecameca Al Extremo on Wednesday, December 23, 2020

Ayer, la menor fue hallada muerta.