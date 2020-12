Joao Maleck podría darse a la fuga, alerta abogado de víctima

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Hace dos semanas, el futbolista Joao Maleck salió libre; sin embargo, no se le puso ninguna restricción, por lo que podría darse a la fuga, advirtió José de Jesús López Lucano, abogado de la familia de María Fernanda Peña, una de las víctimas.

“Se les olvidó o fue una omisión muy grave que no impusieran las medidas cautelares como es que fuera a firmar, que no saliera del país, que no saliera del estado (…) En el acuerdo, le dicen preséntate en la Unidad de Medidas Cautelares, pero se les olvida que quien impone las medidas cautelares” es el juez, añadió.

El abogado califica como una omisión muy grave por parte de la juez María Eréndira Mercado, quien firmó la salida del jugador, el cual ahora “goza de una plena libertad”, y espera que el Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial revisen “ese tipo de anomalías”.

José López también mencionó que uno de los requisitos para que Maleck pudiera dejar Puente Grande era pagar la reparación del daño que asciende a 1 millón 138 mil pesos, pero no se ha entregado esa cantidad a la familia de María Fernanda.

“A nosotros no nos pagaron la reparación del daño, tan es así que sigue ahí (la fianza) en el juzgado porque se fueron de vacaciones”, señaló.

Además, cuestionó que para acreditar un modo honesto de vivir, el jugador presentó dos cartas de recomendación, una firmada por su mamá Diana Robles, y la otra por la pareja de ella, Marco Fabián. “Eso al análisis de cualquier juez no es acreditar un modo honesto de vivir”, señaló

El abogado recordó que el exjugador del Club Santos recobró su libertad de forma irregular el 15 de diciembre, último día de actividades del Poder Judicial. En esa fecha, la defensa de Joao Maleck presentó la solicitud de libertad alrededor de las 10 A.M. y al mediodía ya estaba el acuerdo, cuando ese trámite tiene una duración de tres a cinco días hábiles.

Joao Maleck recibió una sentencia de tres años ocho meses y 15 días de prisión por el homicidio culposo agravado de Fernanda Peña y su esposo Alejandro, quienes fallecieron el 23 de junio de 2019 cuando el futbolista impactó su vehículo a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Sin embargo, alcanzó el beneficio de la libertad bajo caución, y una de las condicionantes es que tendría que depositar una fianza por cerca de 3 millones de pesos.

Esa cantidad se dividiría entre la familia de Fernanda Peña; dos pagos de 927 mil 396 pesos para los hijos menores de edad que tuvo Alejandro fuera del matrimonio, y al ayuntamiento de Zapopan, 6 mil 584 pesos.