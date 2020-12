Desaparece en Sonora la modelo Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo Latina 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Delia Emily Castillo, de 17 años, desapareció del auto donde esperaba a sus padres, quienes bajaron para comprar comida en un restaurante en San Pedro El Saucito en Hermosillo, Sonora, el pasado martes 1.

“Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y nos entretuvimos pidiendo comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre. Entramos al restaurante y cuando salimos ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de ella”, informó un familiar.

Según medios locales, la madre de Delia Emily, Rosa Isela Castillo, directora de Miss Mundo Latina Nevada/Texas California, de acuerdo con su biografía en Facebook, confirmó que su hija --modelo y Miss Teen Mundo Latina 2017– desapareció sin dejar rastro, aunque en redes sociales y en su celular aparece que está activa, pero no responde las llamadas ni los mensajes.

“Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes”, declaró a la prensa estatal.

uD83DuDD34 URGENTE uD83DuDD34



DELIA EMILY CASTILLO

DESAPARECIDA pic.twitter.com/z5P5EFcmgu — Sheila Hernández Alcaraz (@AlcarazSheila) December 3, 2020

Este jueves se emitió la Alerta Amber en Sonora para localizar a Delia Emily Castillo, de nacionalidad estadunidense. Como señas particulares, la joven tiene un tatuaje en una de las muñecas, con las iniciales “E” y “C”.

El colectivo Buscadoras Por la Paz Sonora se sumó a la petición de ayuda para localizarla.

Entre los comentarios a la denuncia por redes sociales que hizo la madre de Delia Emily, se compartió la captura de pantalla de una conversación en la que alguien pregunta a la chica sobre su desaparición, y ella supuestamente contesta: “Es que me salí de la casa y mi mamá me está buscando, pero estoy bien ntp”. Se le preguntó si estaba en Hermosillo y respondió que no.De acuerdo con algunos usuarios, esa información es falsa.



Y tampoco es válida para la madre de Delia Emily, quien pide verla en videollamada para quitar los reportes de desaparecida.

Por lo pronto, compartió el número 6623 43448 para cualquier información que ayude a localizarla.

La chica, quien vive en Las Vegas, Estados Unidos, ha aparecido en portadas de revistas de ese país y ha sido embajadora de belleza en varios concursos internacionales. Junto con su familia viajó a Sonora para visitar a familiares que viven en Hermosillo.