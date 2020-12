El Bronco descarta pronto regreso a clases presenciales en Nuevo León

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, descartó cualquier posibilidad de un pronto regreso a clases presenciales en las escuelas públicas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que dicha decisión obedece en buena medida al “insuficiente compromiso de la sociedad para cortar la cadena de transmisión”, lo que, subrayó, se ha traducido en aumento de casos de covid-19 en la entidad.

“Ante el aumento de casos de covid-19 que se ha presentado en las últimas semanas en el estado, y debido al insuficiente compromiso de la sociedad para cortar la cadena de transmisión, las clases presenciales en el estado quedan descartadas”, dijo.

Ante el aumento de casos de COVID-19 que se ha presentado en las últimas semanas en el estado, y debido al insuficiente compromiso de la sociedad para cortar la cadena de transmisión, las clases presenciales en el estado quedan descartadas. pic.twitter.com/BkJVAUvpap — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) December 3, 2020

Y en un segundo tuit, añadió:

“Como padre de familia entiendo la inquietud de la mayoría de los nuevoleoneses que tienen hijos que actualmente están cursando un ciclo escolar a distancia, pero no podemos ser irresponsables con la salud y la vida de nuestros niños y jóvenes”.

Sin embargo, en un tercer post el gobernador matizó su postura al comentar que su gobierno prepara un esquema para el regreso a clases con las debidas precauciones.

“El gobierno está trabajando en un modelo de educación híbrido para que, cuando el contexto de salud lo permita, sea posible hacer un regreso seguro y escalonado a las aulas”, dijo.

Ayer, El Bronco publicó otra serie de tuits en los que expresó su preocupación por el incremento de contagios, lo que lo llevaba a considerar el endurecimiento de las medidas para evitar que la población se movilice en las calles.

“Tenemos un 50 por ciento de ocupación hospitalaria y 279 pacientes que requieren de ventilación mecánica. Estas cifras son alarmantes: si se mantiene la tendencia a la alza tomaré medidas más severas para reducir la movilidad en el estado”.

“La Secretaría de Salud estatal registró hoy 784 casos de covid-19 y 32 fallecimientos a causa de este virus en las últimas 24 horas, con lo que el número total de contagios en el estado llegó a 103 mil 815 y el de fallecimientos a 5 mil 623”, señaló.

En Nuevo León las clases presenciales se suspendieron desde el 16 de marzo del presente año, para evitar la movilidad de un millón de alumnos de planteles públicos y privados, de todos los niveles.

Desde entonces, el secretario de Salud, Manuel de la O ha dicho y confirmado periódicamente que las escuelas permanecerán cerradas, hasta que pase la contingencia epidemiológica.

En la conferencia de prensa diaria para actualizar las cifras de la pandemia en Nuevo León, De la O Cavazos, afirmó el miércoles que no habría regreso a clases en el próximo ciclo escolar y señaló que Nuevo León no seguiría el ejemplo de Jalisco, debido a que el semáforo epidemiológico era diferente en cada entidad federativa, y el de aquí indicaba que no era tiempo de la reapertura.