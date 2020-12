Marchan en Ixtapaluca para exigir justicia por el feminicidio de Renata

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de personas marcharon este jueves en Ixtapaluca, rumbo al palacio municipal, para exigir justicia por la muerte de Renata, la niña de 13 años que la mañana del domingo 29 de noviembre fue hallada sin vida, colgada de un lazo.

Según familiares, el aparente suicidio fue montado por la pareja sentimental de la madre de Renata, luego de que al parecer la violó.

El día de los hechos, la niña se quedó sola en su casa --ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, conocida como Chocolines, en el municipio Ixtapacula, Estado de México--, porque su madre salió a trabajar. Cuando la mujer volvió a su domicilio, encontró el cuerpo de su hija con señas de violencia y ahorcamiento.

Con globos blancos y pancartas moradas, además de fotografías de la menor, mientras se escuchaba la canción ‘Sin Miedo’, de Vivir Quintana, los manifestantes --con cubrebocas y evitando aglomeraciones-- demandaron la detención del principal sospechoso del feminicidio.

En redes sociales, familiares de la víctima señalaron que el cuerpo de Renata tenía huellas de tortura y abuso: “Información extraoficial indica que el principal sospechoso es el novio de su mamá, quien está prófugo de la justicia. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 29 de noviembre. Se cree que el novio de su madre la violó, golpeó y después la mató. Fue la madre de la menor quien la encontró sin vida dentro de su cama y en su cama. En redes sociales han creado el #JusticiaParaRenata para poder localizar a la persona que la privó de la vida”.

El día del entierro de la niña, en el panteón de la localidad, su primo exigió a las autoridades que se acerquen a los familiares para revisar el caso. “Si la presidenta Maricela Serrano estuvo haciendo cosas para encontrar a su papá (porque fue secuestrado), le exigimos que también haga justicia con Renata y que encuentre a quien hizo esto”, subrayó el joven mientras se escuchaba el grito: “¡Justicia para Renata!”.

“Nos causa dolor el saber que ya no estás, una chica llena de sueños, metas, aspiraciones… Una chica que le arrebataron lo que más disfrutaba y amaba, la vida. Apenas estabas iniciando, aprendiendo y armando tu camino. Renata, nos haces falta. Duele saber que no seguiremos viendo tu sonrisa, tu baile, tu amistad, no verte a ti… Pero tu voz seguirá presente, nadie te callará, porque ahora tu voz seremos todas nosotras. Hasta que la justicia se haga costumbre, hasta que se haga justicia por y para ti. JUSTICIA PARA RENATA. No perdonamos ni olvidamos, Renata nos das fuerza”, escribieron amistades en redes sociales.

Además, demandaron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tomar cartas en el asunto, porque la entidad “cada día está peor”.