Tunden en redes a Secretaría de Salud de NL por invitar a Poncho De Nigris a dar su testimonio

MONTERREY, NL (apro).- El influencer Poncho de Nigris, quien se contagió de covid-19 mientras estaba de vacaciones y enfiestado en tiempos de pandemia, fue invitado hoy por la Secretaría de Salud del estado a dar su testimonio y pedirle a la ciudadanía que permanezca en casa, lo que generó numerosos reproches a la dependencia en redes sociales.

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia, recibió numerosas críticas durante la transmisión de la rueda de prensa diaria para actualizar las cifras de covid-19, por invitar al exBig Brother regiomontano, quien no es tomado con seriedad en la localidad.

Cuando inició la transmisión, a las 15 horas, en la cuenta de Facebook del Canal 28 Nuevo León, la televisora estatal donde se transmite por TV abierta a toda la entidad, se comentó que era un error la invitación a De Nigris Guajardo, quien ante las cámaras se presentó con su esposa, Marcela Mistral, animadora de televisión y también contagiada.

“Quiero pensar que con esos invitados quiere llegar a las audiencias ignorantes que siguen a esa gente, a ver si así entienden, aunque la verdad si son unos pésimos invitados”, señaló el usuario Gustavo Teodoro.

Lili Mtzz secundó: “Poncho te confiaste de todo! No de los primeros dos dias!!! Te confiaste siempre, saliste de vacaciones, no usabas cubrebocas, fuiste a ranchos, hiciste fiestas y reuniones, ranchos, y luego andabas con la cola entre las patas que si habías contagiado! Tu esposa sabía que estaba contagiada y se fue a un rancho y contagio a más gente!”

Oicor Gna: “Poncho es puro sohw por eso nadie le cree, mejor a cuidarnos todos, ya sabemos de lo peligroso que puede ser esta enfermedad”.

Cuando el doctor de la O le dio la palabra, Alfonso reconoció que era un “covidiota”, como se denomina a las personas que se han contagiado por una conducta licenciosa, razón por la que a él –expresó-- “se lo estaba “cargando el payaso”.

“Siendo sinceros, nos relajamos como mucha gente que se están relajando en su casa y como mucha gente que está en la calle sin su sana distancia”, dijo el invitado, quien reveló que hizo un viaje a Tulum en la cuarentena y viajó en avión, razones por las que enfermó junto con su pareja y sus dos hijos pequeños.

Luego de publicar en redes sociales sus andanzas en tiempos de confinamiento, el influencer acudió a Palacio de Gobierno a pedir por TV a la ciudadanía que no salga a celebrar el día último del año.

“Queremos dar el mensaje de que mañana no hay fiesta, no es momento de festejar. ¿Qué festejas del 2020? Yo no creía que me iba a dar fuerte la enfermedad. Pensé que se morían los viejos y que no le daba a la gente que hace mucho deporte. No tengo ninguna enfermedad y me atacó directamente a los riñones”, recalcó.