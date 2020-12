Hospitalizan a Jaime Bonilla por covid-19; sus pulmones tienen "algún grado de inflamación"

MEXICALI, BC (apro).- El secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, informó que, tras dar positivo a covid-19, el gobernador Jaime Bonilla fue internado debido a que sus pulmones tienen “algún grado de inflamación” que no ha llegado a neumonía.

Durante su transmisión en redes sociales, precisó que Bonilla fue hospitalizado en una de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en la ciudad de Tijuana, para administrarle el medicamento en un ambiente controlado y evitar complicaciones.

Tras destacar que el gobernador se encuentra trabajando y dando indicaciones, adelantó que esperan egresarlo del hospital y enviarlo a su domicilio entre 24 y 48 horas máximo, y luego podrá reincorporarse a sus actividades.

“Se encuentra en muy buen estado de salud, buen ánimo, se está recuperando. Está muy bien, ya no tiene oxígeno”, dijo.

Añadió: “Él (Bonilla) está en una de nuestras unidades médicas por parte de la Secretaría de Salud. Actualmente no requiere oxígeno suplementario, está saturando arriba de 96% de oxígeno y se le está administrando medicamento intravenoso para desinflamar; su pulmón tiene algún grado de inflación, todavía no se consolida una neumonía y no queremos que llegue ahí, por eso precisamente se ingresó (al hospital)”.

El titular de Salud en el estado dijo que si continúa su mejoría se podría enviar al gobernador a su domicilio este miércoles 9, máximo en 48 horas, y explicó los motivos por los cuales se le ingresó.

“¿Por qué se ingresó? Meramente como protocolo preventivo para que el gobernador no vaya a tener una complicación mayor. Su ingreso fue para administrarle medicamentos intravenosos en un ambiente controlado”, expuso.

Ayer se dio a conocer que Bonilla dio positivo a la prueba de covid-19 el domingo 6 y que se recuperaba en su domicilio, emitiendo buena oxigenación, sin embargo, esta mañana fue trasladado al hospital, debido a la inflación en los pulmones.

En mayo pasado el gobernador comentó que en febrero --en una gira por San Felipe-- se sintió mal y tuvo los síntomas de covid-19, pero al hacerle la prueba se reveló que tenía anticuerpos, por lo que se consideró que tuvo la enfermedad sin haber presentado complicaciones y sin darse cuenta.

Lo anterior significa que tuvo una recaída y es la segunda vez que se contagia. En Baja California hay 22 pacientes que se han infectado en dos ocasiones.

En las reinfecciones el cuadro es más suave y menos agresivo, pero no ocurre así con todos los pacientes. En el caso del gobernador, las últimas 24 horas tuvo cefalea intensa y dolor de cuerpo, y hoy sólo manifiesta cansancio.