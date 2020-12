El Toñín, líder huachicolero que reparte toneladas de verduras por pandemia

PUEBLA, Pue., (apro).- Antonio Valente Martínez Fuentes, quien es ubicado por el gobierno de Puebla como uno de los líderes huachicoleros más buscados de la entidad, reparte desde el martes decenas de toneladas de verduras entre habitantes de colonias populares del sur de Puebla que han resultado afectados por la pandemia de covid 19.

Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha asegurado que la policía poblana está tras la pista de “el Toñín”, en los videos que publicó el supuesto líder huachicolero en su página de Facebook, se puede observar a patrullas policiacas vigilando el reparto entre cientos de habitantes de las unidades habitacionales Agua Santa y San Ramón, en esta capital.

Igual, entre las grabaciones que exhibe hay dos en las que aparecen mujeres de la Policía Auxiliar del Estado que agradecen las donaciones de alimentos en albergues y hospitales públicos.

Sin aparecer en cuadro, "El Toñín” asegura ser agricultor, que le gusta hacer “labor altruista” y que las toneladas de alimentos que reparte las ha reunido de sus cosechas y de donaciones que recibió por parte de otros productores de la zona de Palmarito, Quecholac, municipio ubicado en el llamado “Triángulo Rojo”.

Desde 2017, Martínez Fuentes ha sido ubicado como líder de un grupo criminal que operaba desde Palmarito Tochapan y en mayo de ese año se le acusó de haber participado en una balacera contra elementos del Ejército, en la cual murieron 10 personas.

En los vídeos se puede escuchar a una mujer que reparte arpilleras de zanahoria, papa, tomate, calabaza y otros, con el mismo mensaje:

“Esto es algo que manda el señor Antonio Valente Martínez Fuentes, el cual ha tocado los corazones de los agricultores de la localidad y comerciantes de hortaliza, sólo manda pedir un gran favor: que las personas que están en espera de sus enfermos, no los dejen sin comer, que no los dejen con el estómago vacío, invítenles un plato de comida para que no haya estómagos vacíos, es el único favor, es lo único que les pide el señor Martínez Fuentes”.