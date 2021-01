Señalan alianza entre El Bronco y el PAN

MONTERREY, NL (apro).- Por disposición del gobierno estatal, todos los establecimientos no esenciales deben cerrar los domingos, para disminuir la movilidad y evitar que sigan aumentando los contagios de covid 19, que tienen a la entidad en “rojo" y al borde del colapso hospitalario.

Sin embargo, se hizo una única excepción al Partido Acción Nacional (PAN), que este domingo 10 designó en su elección interna al candidato a gobernador y a 14 municipios. De acuerdo con el padrón albiazul, 13 mil 119 personas podrían desplazarse en Nuevo León para acudir a los centros de votación.

Mientras los empresarios se quejan de los cierres de sus negocios, que podrían llevarlos a la ruina, el gobierno estatal permitió, con decreto de última hora, ese evento político partidista, que incluso la misma Secretaría de Salud local habría prohibido.

El senador Víctor Fuentes Solís, quien aspiraba a la gubernatura panista, afirmó que la razón por la que se realizó el proceso fue porque el gobernador sin partido, Jaime Rodríguez, ya estableció una alianza con Acción Nacional, como se ve con algunos de sus funcionarios que ya se apuntaron por el partido para competir en los comicios de este año.

El panista, quien pugnó --sin resultados—para que el partido hiciera consulta pública para elegir al candidato, expuso que con esa alianza lo que El Bronco busca es impunidad, aunque si él hubiera sido electo, advirtió, lo hubiera procesado por corrupción.

Este domingo, cuando se llevó a cabo la elección interna, Fernando Larrazábal obtuvo la nominación albiazul para la gubernatura.

Un escurridizo secretario de Salud

Cuando se trata de cuestiones que involucren a la política, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, ha sido escurridizo y ha rechazado involucrarse (Proceso 2304).

Nuevo León actualmente se encuentra en una situación de emergencia. Hasta el jueves 7 se habían registrado 128 mil 431 casos acumulados y 6 mil 778 defunciones. Había mil 781 personas hospitalizadas, con una capacidad de 2 mil 366 camas disponibles en la entidad, lo que representa un alarmante 75% de ocupación. De los enfermos, hasta ese día 424 tenían respirador artificial.

Aunque todos los días le pide a la ciudadanía permanecer en casa, De la O Cavazos no se mete en cuestiones políticas ni electorales, aunque esto signifique un evidente riesgo de más contagios.

Un ejemplo: Candelario Maldonado aspira a ser candidato sin partido al gobierno de Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral le pide que reúna miles de firmas de apoyo en tiempo de pandemia. El expriista pidió a la autoridad que alargara el plazo de recolección o que suspendiera el proceso, porque sus voluntarios que recaban simpatías podrían contraer covid-19, al tener que andar en la calle e intercambiar teléfonos con los electores, para levantar sus firmas en una aplicación.

Cuando se le preguntó, el pasado 11 de diciembre, que pensaba sobre esta recolección de firmas, y si no debía suspenderse, De la O, tan dado a decirle a la gente que no salga, dio esta respuesta: “Hay que alentar la democracia, es importante que existan varias opciones, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir cuál es la mejor, para que haya mejor economía, mejor salud, para que exista mayor dinero en nuestro bolsillo”. Y no intervino para suspender la movilización de voluntarios.

El pasado martes 5 volvió con una de esas argumentaciones contradictorias. Se le preguntó si permitiría que el PAN celebrara su elección interna, pese al evidente riesgo de contagio, y así respondió: “Se le están revisando todos los protocolos sanitarios. Tengo entendido que cumplen con toda la normativa de Salud. Aquí lo importante es cuidar la salud de las personas de todos los nuevoleoneses, es la prioridad de un servidor, y también que se ejerza la democracia, para que existan buenos gobernantes en nuestro estado”.

El permiso para Acción Nacional provocó comentarios airados de los empresarios locales, quienes consideraron inexplicable el favor que se le hace al partido político, a diferencia de los establecimientos comerciales, que de lunes a sábado deberán cerrar a las 20 horas y los domingos no abrirán, a excepción de los considerados esenciales.

Víctor Fuentes fue directo: el gobernador independiente Jaime Rodríguez, a través de la Secretaría de Salud nuevoleonesa, le hace el favor al PAN para establecer una sociedad de beneficio recíproco en los comicios que se aproximan.

“Hay una evidente colusión del gobierno del estado con algunos intereses que se pueden estar gestando en el PAN para ir de la mano en el siguiente proceso, lo cual yo desapruebo. No estoy de acuerdo. Jamás avalaría un acuerdo político partidista con El Bronco”, dijo.

En entrevista efectuada antes del proceso interno, recordó que Rodríguez Calderón es un “delincuente electoral” ya sentenciado, en referencia al dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo consideró responsable de desviar recursos del erario durante la precampaña de su fallida candidatura presidencial de 2018.

Y subrayó que él si hubiera sido mandatario, procesaría al Bronco por delitos de corrupción.

“Nunca avalaría un acuerdo político con El Bronco y mucho menos uno que busque darle impunidad a lo que ha sido señalado, una y otra vez, en su gobierno. Lo único que pudiera garantizarle al Bronco es su legítima defensa, en caso de que yo fuera gobernador y una vez armados los expedientes que comprueben la presunta corrupción de la que se le ha señalado una y otra vez. Él lo sabe y su equipo lo sabe. Por ello no tengo su visto bueno”, afirmó.

Durante todo el sexenio --que concluye el 3 de octubre-- El Bronco ha manifestado repudio hacia los partidos, que ha tildado de la peor lacra del país. Pero parece que ya cambió de opinión, al buscar cobijo entre los institutos políticos en los últimos meses de su mandato.

Como parte de esta unión estratégica entre Rodríguez y el PAN está la precandidatura por los azules de Noé Chávez, exdirector general en del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, quien busca la alcaldía de Juárez. El viernes 8 se separó del cargo.

Karla Chávez, del programa social estatal Aliados Contigo, se registró con los albiazules para buscar una curul local, mientras que Manuel González, secretario general de Gobierno, suena como una de las cartas del Bronco para buscar una diputación. Hasta al tesorero Carlos Garza se le menciona como aspirante del PAN.

Manuel de la O Cavazos también sonaba como candidato, al estar todos los días expuesto en su conferencia para dar en TV las cifras del coronavirus, y jugó durante meses con la idea, al negarse a aclarar si se lanzaría. El jueves 7 finalmente dijo que no va..

“Vamos a dejar la grilla, no me voy a meter en la política. Cuando se mezclan política y salud, se derrumba todo. Hay que hacer caso a la ciencia”, dijo, mientras confirmaba la autorización al PAN para que hiciera su proceso interno, pese al evidente riesgo de contagio por la movilización de miles de militantes.

El pasado viernes 8, dos días antes del proceso panista, el gobierno de Nuevo León publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del estado en el que se dio aval jurídico al partido para llevar a cabo su jornada de votación.

Dos días antes se había publicado el decreto de restricciones a todos los establecimientos no esenciales en día domingo, para evitar la movilidad y contagios de covid-19.

En un apartado de “precisiones”, Jaime Rodríguez, quien firma el documento, dispuso: “se exceptúan de esta restricción los procesos internos de los partidos políticos que tengan por objeto determinar la candidatura de los individuos que los representen en los comicios electorales 2020-2021”.

Víctor Fuentes Solís, quien fuera alcalde de San Nicolás en el trienio 2015-2018, señaló que, si bien está en los estatutos la elección interna que efectuó el PAN en 45 centros de votación de municipios locales para elegir a sus candidatos, también pudo hacerse reglamentariamente el procedimiento mediante una consulta abierta a toda la ciudadanía, con encuesta o votación virtual, con lo que se evitarían las aglomeraciones que necesariamente se registrarán en los centros de votación.

El domingo 10, al terminar la jornada electoral interna, el PAN informó que la candidatura la ganó Fernando Larrazábal, quien obtuvo 5 mil 976 sufragios. Lo siguieron Fuentes Solís, con mil 810, y Homero Niño, con 471, además de 83 votos nulos. Sufragaron 8 mil 342 panistas.