Tello pide no politizar aplicación de vacunas en Zacatecas

ZACATECAS, Zac.(apro).- El gobernador Alejandro Tello pidió que no se politice electoralmente en la entidad la llegada y aplicación de la vacuna contra el covid-19.

"Ojalá que no se politice la aplicación de las vacunas y que no se trate de lucrar electoralmente con ella; me parecería una actitud miserable", dijo en conferencia de prensa.

Zacatecas espera que a partir de este martes 12 lleguen las primeras 4 mil 875 dosis de la vacuna Pfizer que serán aplicadas al personal de salud que atiende a pacientes portadores del virus SARS-CoV2.

Al respecto, el gobernador prometió que su administración no utilizará la vacuna con fines electorales.

"No me pasaría por la mente darle un tinte político electoral a la aplicación de vacunas. Politizar la vacuna no se vale. La vacuna no tiene un padrino como tal. Vamos a ser muy dinámicos y eficientes, vamos a pedir de inmediato a la Federación que se apoye a Zacatecas con más dosis", abundó Tello.

Y aseguró que no habrá amiguismos del gobierno para vacunar por adelantado a personas o familias, sino que se respetará el orden de prioridad planteado desde la Secretaría de Salud federal, vacunando primero al personal médico, después a los adultos y adultas mayores, y a personas en mayor riesgo.

"Están muy especificados los momentos de vacunación. No habrá amiguismo en la vacunación en Zacatecas, que la gente atienda y respete. Jamás estaré infringiendo la ley buscando algún favoritismo hacia alguien", aseveró.

Aclaró que la llegada de vacunas contra el covid-19 dependerá cien por ciento de las dosis que envíe el gobierno federal, y confió que poco a poco aumenten los volúmenes para que toda la población pueda ser inmunizada.

"Agradezco la disposición del presidente de la República para que lleguen las vacunas Pfizer contra el covid-19 a Zacatecas. Todo el año será de vacunación", dijo.

En su oportunidad, Gilberto Breña, secretario de Salud estatal, sostuvo que se envió a la Federación una lista del personal que atiende pacientes covid, para que sean ellos y ellas quienes primero reciban la vacuna.

"Hay un control de la Coordinación Estatal de Vacunación, hay un padrón de vacunación que se ha validado con el gobierno federal, y cada vacunado deberá estar en observación 30 minutos para vigilar que no haya reacciones negativas una vez que se le aplique", puntualizó.

También precisó que cuando se tengan más dosis para la sociedad en general, de acuerdo con criterios de prioridad para disminuir los niveles de mortalidad, se aplicarán en 12 centros de salud en todo el estado.

Y toda persona que se vacune deberá firmar previamente un documento de aceptación de la dosis, recalcó.

Aun con la vacuna, añadió, la población deberá mantener las medidas de sana distancia, quedarse en casa en la medida de lo posible, utilizar cubrebocas, y careta cuando salgan a la calle o a cualquier lugar público, además de lavarse las manos de manera constante.

"La vacuna no va a ser la solución”, subrayó.