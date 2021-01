Arranca vacunación contra covid-19 en Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Tabasco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En diversos estados de la República Mexicana inició este miércoles la vacunación contra el covid-19, enfermedad que en el país ha quitado la vida a 136 mil 917 personas, con un millón 571 mil 901 de casos acumulados hasta el momento.

Luego de que anoche llegaron a Jalisco 24 mil 375 dosis de vacunas Pfizer, hoy inició la inoculación entre el personal de salud que labora en la primera línea de atención a pacientes infectados con coronavirus.

El primero en recibir la vacuna fue el jefe de epidemiología del Hospital General de Occidente, David Díaz Santana Bustamante, de 66 años, seguido de Melissa Zapiaín Sánchez, de 37 años, médica del área covid.

El secretario de Salud en la entidad, Fernando Petersen, indicó que las vacunas se distribuirán en los 49 hospitales que forman la Red IRAG (Infecciones de Respiratorias Agudas), y en los próximos tres días se cubrirá a casi todo el personal que atiende a pacientes covid en las diferentes regiones.

Hasta el momento, entre los trabajadores de la salud se contabilizan 13 mil 317 contagiados por coronavirus y 114 fallecidos (54 eran médicos, 30 enfermeras y 30 de otras áreas) en Jalisco.

Entre los nosocomios que recibieron vacunas destacan los del IMSS, el Valentín Gómez Farías del ISSSTE y los de la Secretaría de Salud.

De la totalidad de vacunas recibidas, 16 mil se quedaron para hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Petersen detalló que, tras vacunar a los médicos que atienden a contagiados de coronavirus, se continuará con el personal que labora en hospitales covid, y en la tercera etapa se incluirá al resto de los trabajadores de salud.

En Colima, la enfermera Celia Castañeda Deniz, del Hospital Regional Universitario (HRU), fue la primera trabajadora de la salud en recibir este miércoles la vacuna contra el covid-19, luego de que anoche llegó al estado el primer lote de 4 mil 875 dosis.

Con 14 años de servicio en el sector, la enfermera dijo haber sido elegida porque desde el inicio de la pandemia ha estado dedicada a la atención de pacientes afectados por el coronavirus.

“Desde entonces no he descansado, he estado con ellos por decisión propia; lo más difícil para los pacientes es que se quedan solos con nosotros, y por eso hay que cuidarlos, porque realmente no se dan cuenta hasta que están adentro”, expuso en declaraciones realizadas después de que le fue aplicada la vacuna, en un acto al que asistieron el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo.

Castañeda comentó que no tuvo molestias y sólo experimentó un “mínimo dolor” al recibir la vacuna. Ahora, dijo, “me siento un poquito protegida, más segura, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas para no contagiarnos”.

Durante el acto, en el acceso principal del HRU, Peralta Sánchez manifestó que la aplicación de la vacuna en el estado se realizará con responsabilidad y transparencia, como lo establece el Plan Nacional de Vacunación.

Antes, en el marco de la primera reunión del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) 2021, el mandatario conminó a los directores de los ocho hospitales del IMSS, ISSSTE y SSBS, en los que se distribuyó la vacuna, a actuar con transparencia para que éstas lleguen a quienes están al frente atendiendo a los enfermos de coronavirus.

El titular del Ejecutivo indicó que serán 3 mil 333 trabajadores de salud de las áreas Covid que serán inmunizados con el biológico del primer lote que llegó ayer en un avión de la Fuerza Aérea, y se tendrá un periodo de 72 horas para concluir con su aplicación.

“Es un orgullo recibir esta vacuna”

En Michoacán, la enfermera Ariana Lizeth Gaona Guillén, adscrita al área covid-19 de Urgencias del Hospital General de Zona No. 83, en Morelia, recibió la vacuna número uno, de las 14 mil 652 que se aplicarán en la entidad a los profesionales de la salud.

“Soy del turno nocturno del área de urgencias, es un orgullo haber recibido esta vacuna, y gracias porque era algo que esperábamos con mucho gusto. Yo le agradezco al Instituto por cuidarnos, porque estamos en la primera línea de combate contra el covid-19. Tengo dos hijas y mi esposo, y al estar protegidos, ellos estarán más tranquilos”.

En presencia de autoridades delegacionales del IMSS y Bienestar, así como de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este miércoles inició la vacunación de enfermeras, doctoras, camilleros, radiólogos, laboratoristas y personal de limpieza e higiene, así como nutricionistas y trabajadoras sociales, que están en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus.

La vacunación inició en el Hospital General de Zona número 83 del IMSS, ubicado en la avenida Camelinas de Morelia, donde personal del IMSS y del Ejército se apostó desde temprana hora.

Serán 14 mil 652 dosis las que se aplicarán a profesionales de la salud de hospitales públicos y privados de Michoacán, y se estima que la aplicación tarde tres días, a partir de que arribó el biológico a las unidades médicas que fueron seleccionadas.

Con la aplicación de la dosis a los enfermeros María Andrea Ventura Cauich y Pedro Pablo Chel Yah --ambos asignados al ‘covitario’ del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, desde el inicio de la contingencia--, también esta mañana arrancó en Yucatán la primera fase de vacunación contra el coronavirus.

El estado no ha podido salir del color naranja en el semáforo epidemiológico, y desde el inicio de la pandemia a la fecha suman 27 mil 589 casos confirmados de covid-19 y 2 mil 982 defunciones. Esta semana el gobernador Mauricio Vila Dosal advirtió de un repunte preocupante en los ingresos hospitalarios.

Hoy, el mandatario atestiguó en el “O’Horán” el arranque del procedimiento de inmunización en el estado, que inició simultáneamente en los 16 hospitales incluidos en el plan. Al personal de la salud se le aplicarán las 9 mil 750 dosis que llegaron, de las 10 mil 725 que se esperaban.

Desde temprano, médicos y enfermeros que se desempeñan en la primera línea de control del covid se presentaron en los hospitales y clínicas donde laboran, con sus respectivos pases de vacunación digital que les llegaron a sus correos electrónicos, para esperar su turno.

Una vez vacunados, se les retuvo 30 minutos en el área de observación y finalmente se reincorporaron a sus actividades.

Además del “O'Horán”, las unidades médicas incluidas para la vacunación en esta primera fase son los hospitales generales de Tekax, Valladolid, San Carlos de Tizimín, así como el Centro de Atención Temporal Covid en el Siglo XXI y el provisional de Valladolid.

Asimismo, el Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY).

También el hospital del IMSS-Bienestar y los hospitales rurales de Acanceh, Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab; el Hospital de Especialidades 1; el Hospital General Regional No.1 “Lic. Ignacio García Téllez”, y el Hospital General Regional No. 12 IMSS “Lic. Benito Juárez”. Está incluido el Hospital Militar Regional de Mérida.

Por otra parte, en el Hospital de Alta Especialidad “Juan Graham Casasús” de Villahermosa arrancó la vacunación del personal médico que atiende pacientes covid-19 en Tabasco. La primera dosis la recibió el médico internista Ernesto Hernández Alonso.

El inicio fue simultáneo en 11 centros hospitalarios Covid en todo el estado, tras la llegada –anoche-- del primer lote de 9 mil 975 vacunas de la farmacéutica Pfizer para inmunizar al personal médico, de enfermería y camilleros.

La secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, informó que en una primera etapa llegarán a Tabasco más de 31 mil dosis para todo el personal del sector salud, estimado en alrededor de 18 mil, los cuales deberán estar vacunados en febrero.

Posteriormente arrancará el programa con adultos mayores de 65 años y más, con el propósito de que a finales del año más de 70% de la población haya sido inmunizada.

Víctor Manuel Narváez Osorio, director del Hospital Juan Graham Casasús, que atiende al mayor número de pacientes Covid, dijo que 812 médicos, enfermeras, camilleros, así como personal de intendencia y mantenimiento recibieron la vacuna, y posteriormente se extenderá a otros mil 430 trabajadores para cubrir la plantilla general de 2 mil 200 empleados.

El gobernador Adán Augusto López Hernández verificó la aplicación de las vacunas en los hospitales Juan Graham Casasús y Gustavo Rovirosa, con la participación del Ejército y Guardia Nacional, así como del sector salud federal y estatal y la Secretaría de Bienestar.

Descartó que en Tabasco haya "influyentismo" para la aplicación, como ha ocurrido en otras entidades, dónde directivos médicos han vacunado a familiares aprovechando su cargo.

Dijo que, según el rango de edades, a él le tocaría inmunizarse aproximadamente en mayo.

(Con información de Gloria Reza, Pedro Zamora, Francisco Castellanos, Rosa Santana y Armando Guzmán)

