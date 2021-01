Molesta a secretario de Salud de NL estrategia federal de vacunación

MONTERREY, N.L., (apro).- Al registrarse un incremento récord de contagios por covid-19 en la entidad, que está al borde del colapso el sistema hospitalario, el gobierno federal determinó que recibieran el antiviral únicamente médicos del sector público, una decisión que provocó molestia en el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O, quien dijo que esta determinación es “inhumana”.

“Primero hay que cuidar a quien nos cuida. Se va a hacer un problema serio en el país si no se les toma en cuenta. Hay que vacunar a todo el personal de salud y, por supuesto al de hospitales privados (…) No vacunarlos me parece un acto inhumano”, dijo hoy.

El funcionario había expresado, desde ayer, que fueron enviadas anoche a Nuevo León 9 mil vacunas más, pero se mostró decepcionado por la forma en que serán distribuidas, pues no serán contemplados los trabajadores del sector privado, que también están en la primera línea de combate al coronavirus.

“El sector privado en Nuevo León fue excluido de las vacunas y eso no me gusta, porque nos han ayudado enormemente. Hoy hemos hecho una gran sinergia, somos un equipo y que parte de ese equipo no sea incluido, eso me molesta. Sin embargo, no tengo el control, pero, lo externé y lo externo públicamente, porque todos debemos ser vacunados”, dijo de la O Cavazos.

Señaló que expuso su inconformidad en la reunión del Consejo Nacional de Salud y fue respaldado por sus colegas de otros estados que consideran injusta esta decisión tomada por el Gobierno Federal, que es el que determina cómo es la distribución de las dosis en el país.

Consideró que es incorrecto, también, que la Secretaría de Salud federal anunciara que luego de vacunar al personal de salud de los espacios públicos, pasarán a proteger a otros sectores de la población, e ignorarían, en lo inmediato, a los trabajadores del área privada.

Dijo que la Federación se equivoca, también, en su estrategia para sectorizar la aplicación, pues, desde su punto de vista, es errónea su determinación de empezar con la zona rural para aproximarse hacia las concentraciones urbanas de mayor densidad poblacional.

“Queremos aplicar las vacunas en áreas donde tenemos mayores contagios, donde queremos que se reactive la economía, que es en el área metropolitana. Pero ellos (gobierno federal) quieren iniciar por las áreas rurales. No tengo nada en contra de ello. Amo el campo, pero el comportamiento ahí es diferente con parcelas, habitaciones grandes menos concentración de personas, menos contagios y menos defunciones”, señaló.

Pidió al gobierno federal permitir que Nuevo León haga su propia estrategia de vacunación, pues las condiciones del comportamiento viral en la entidad son diferentes a la del resto de los estados de la República.

Hasta hoy han llegado a Nuevo León 16 mil 575 dosis de vacuna anti covid.

Los contagios en la entidad siguen en aumento, al registrarse hoy 919 nuevos casos, para alcanzar la cifra de 133 mil 653, por 32 defunciones que, acumuladas, son 6 mil 976. De los fallecidos, 68 son personal médico de instituciones públicas y privadas.

En Nuevo León hay 31 hospitales covid, con 2 mil 366 camas. Actualmente hay mil 937 internados, por lo que la ocupación es del 81%. Un total de 440 son asistidos con ventilación mecánica.