Samuel García genera nueva polémica: en el sur descansan y en el norte trabajan, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como ya se hizo costumbre, el senador con licencia y precandidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, volvió a ser tendencia en redes sociales por sus comentarios para diferenciar a la gente del norte, del centro y del sur del país.

“Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”, sostuvo en el espacio “Entrevista Ciudadana” con Maricela de la Toba, quien al escucharlo hizo una mueca de sorpresa.

“Uno lo escucha y te quedas, este, pues hasta cierto punto anonadado de que se escucha muy, muy frío, pero es real”, mientras la entrevistadora se cubría parte del rostro con la mano derecha, en una pose reflexiva.

Esta entrevista fue difundida originalmente el 10 de mayo de 2015, cuando Samuel García era candidato a diputado local por el Distrito 18 de Movimiento Ciudadano.

Ahí dijo que le daba “un coraje” y que sería uno de los planteamientos que haría al estar en el gobierno, “en Nuevo León, de cada peso que damos al gobierno federal, solamente nos regresan 40 centavos” porque el gobierno federal tiene un fondo general para luego distribuirlos, “pero hay estados en el sur que por cada peso que dan reciben tres: Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, etcétera”.

Y después de estudiar las fórmulas, comentó, se dio cuenta que México distribuye el dinero con tres criterios: población, carencias y pobreza y en todos los demás países del mundo es eficiencia, PIB, productividad, comercio exterior.

“Entonces, en México, en lugar de premiar al estado eficiente, lo castigas y premias al estado moroso y eso es sumamente malo porque creas un círculo vicioso porque entonces tenemos al gobernador de Chiapas o de Guerrero que dice: ‘entre más fregado y más poblado mi estado, más lana y más me apalanco, entonces no creo planes de información sobre anticonceptivos para que se distribuyan, ¿si me explico?”, añadió.

En esa ocasión, el neolonés se refirió a la incumplida promesa del cambio en el 2000 con la llegada de Vicente Fox a la presidencia que sacó al PRI tras más de 70 años de haber permanecido en el poder.

Y aseguró que al PAN “que es un partido de empresarios, conservador, de derecha, de capitalismo a ultranza” se le olvidó el asistencialismo y “entonces ni siquiera llegan a los pobres y eso se puede comprobar porque creció el número de pobres, casi 10 millones más y es mucho más notable la brecha de ricos y pobres, desapareciendo a la clase media.

Después, siguió, vuelve el PRI al poder y vuelven a ser asistencialistas, pero es la fórmula perfecta porque vas a tener a esta gran población, a ese 60% hasta cierto punto atados a que haya elecciones con otro programa social.

“Ahí va, todos ustedes van a tener alimento pero el día de la elección acuérdense que fue el PRI. Lo escuchas aquí en la radio, sale el gobernador diciendo, en época electoral: ‘160 mil becas para estudiantes, vamos a dar el gobierno del estado de Nuevo León y uno dice: ‘¿cómo becas? Si tu gobernador, por mandato constitucional, estás obligado a dar la educación gratuita. En el servicio público escolar no deben existir las becas’. Eso es en las escuelas privadas, ‘te beco porque tienes que pagar’”, indicó.

Pero, cuestionó, "¿por qué lo canta el gobernador?" para que los estudiantes digan que gracias al gobernador van a estudiar la preparatoria “y vas por eso consciente y votas por ellos. Está mal planteado”, afirmó y señaló que esa fue su tesis del doctorado, cómo se distribuye el dinero en México.““Y si tienes herramientas que son las elecciones para quitar al ineficiente o al corrupto y colocar nuevas esperanzas, dales ese voto de buena fe a otros. Si ya calaste a unos y sabes que no son buenos pues no sigas votando por esos mismos, menos vendas tu voto por 300 pesos”, recomendó.

Las polémicas de Samuel

El 11 de diciembre, en entrevista con el youtuber Farid Dieck, el senador con licencia contó su "dura experiencia" porque, a los 15 años de edad, su padre lo obligaba a ir a trabajar a su oficina o al golf a cambio de recibir un pago semanal.

También comentó que un día su padre lo despertó temprano para que lo acompañara a la oficina y en el trayecto en automóvil le recriminó: “Ya gastaste muchos dólares, yo a tu edad ya me mantenía, ya es momento de jalar o no hay lana”, le advirtió su padre y por eso, lo odió.

El 15 de diciembre, respondió a un video donde lo habían entrevistado, en 2018, donde dijo que conocía a personas que eran felices con suelditos de 40 o 50 mil pesos.

“Desgraciadamente en México, siempre generalizamos. Siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50, y son felices. Tienen pa’ su familia, pa’ las colegiaturas, no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce”.

Nuestros adversarios andan muy atentos a nuestra precampaña y muy preocupados por el crecimiento de este movimiento. En redes están circulando un video sacado totalmente de contexto para seguir con su guerra sucia y una vez más intentar golpearnos con mentiras y difamaciones. pic.twitter.com/NjRtRzk1UW — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

Finalmente, el 21 de diciembre, como parte de su precampaña a la gubernatura, practicó boxeó con la excampeona nacional de peso mini mosca Linda “La Chiquita” Vázquez, quien, en un descuido, le aplicó un jab de izquierda al rostro, lo que provocó, una vez más, burlas en sus redes sociales.