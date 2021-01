El gobierno de NL busca adquirir vacunas contra covid-19 en Rusia

MONTERREY, NL (apro).- El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, anunció que viajará a Rusia para adquirir vacunas contra el covid-19 que puedan ser aplicadas a la población del estado.

De igual manera, reveló un proyecto para instalar en la entidad un Laboratorio Gamaleya, de aquel país, en el serían producidos biológicos para el combate al coronavirus.

De la O rechazó contestar la pregunta que le fue planteada sobre la forma en que adquirirá las dosis anticovid en territorio ruso, si él mismo ha dicho que las farmacéuticas únicamente pueden venderlas a los gobiernos de los países y no directamente a otras instancias.

“Estoy buscando vacunas en todas partes del mundo. Agradezco al doctor Edmundo Mesta, director del Hospital Ángeles Valle Oriente, que tiene un grupo de amigos en Estados Unidos que lo contactaron con autoridades de salud de Rusia, para acudir a que nos vendan vacunas”.

“Estamos viendo la posibilidad de acudir a ese país a comprar vacunas para Nuevo León. Si se han asignado miles de millones de pesos en atender a los pacientes de covid, invertir 500 o 600 millones de pesos en las vacunas es nada, para las vidas que vamos a salvar. Estoy convencido que es una buena estrategia. Esperemos que se logre el objetivo y si no es con Rusia, con otro país”, dijo el funcionario.

De la O explicó que además del viaje a Rusia, aún sin fecha, Mesta le comunicó el plan de los directivos del Laboratorios Gamaleya, creadores del inmunológico Sputnik V, el primero de su tipo registrado en el mundo, para construir una planta productora en la entidad.

“Algo extraordinario que me comentó (Mesta) es que muy posiblemente el Laboratorio Gamaleya vaya a poner sus instalaciones en Nuevo León, para empezar a producir vacunas aquí. El gobierno del estado de Nuevo León va a facilitar los procesos para que se instale. Imagínense, sería algo extraordinario tener ese laboratorio produciendo vacunas no sólo para los nuevoleoneses, si no para todos los mexicanos y diferentes países”, dijo, sin proporcionar mayores detalles.

Al dar a conocer las cifras del semáforo epidemiológico en la entidad, De la O dijo que los marcadores señalan el peor momento de la pandemia, con seis de 10 indicadores en color rojo, que son de riesgo máximo. La ocupación hospitalaria es del 84%, con 134 mil 608 contagios acumulados, por 7 mil 012 defunciones.

Dijo que la ocupación por infectados de coronavirus en el Seguro Social en el estado es hoy del 94%, razón por la que el Sector Salud de la entidad le prestará a la dependencia federal instalaciones con 50 camas y 20 ventiladores.

Para reforzar el combate al covid-19, llegaron al IMSS de la entidad seis trabajadores de Salud de Coahuila, 20 de Tamaulipas y próximamente arribarán otros 60 de Chihuahua.

La elección del 6 de junio podría estar en riesgo

Ante la emergencia de la situación por Covid, de la O dijo que tiene autoridad para suspender las elecciones del 6 de junio, cuando el estado elija gobernador, alcaldes y diputados locales, además de diputados federales.

“Si la situación epidemiológica no mejora, si se nos incrementan más los contagios y se satura el sistema hospitalario, claro que vamos a suspender las elecciones del 6 de junio. El Consejo de Seguridad en Salud puede tomar esa decisión para suspender o posponer las elecciones para otra fecha cuando las condiciones sanitarias sean más apropiadas”, dijo.

Dijo que si bien es importante la democracia, lo es aún más la salud.