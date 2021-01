La escritora Marxitania Ortega denuncia acoso de Félix Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora Marxitania Ortega Flores, hija del ex gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, denunció un acto de acoso por parte del actual candidato al gobierno de esa entidad por Morena, Félix Salgado Macedonio, ocurrido en 2014, durante la presentación de su libro Guerra de guerrillas.

“Yo me he encontrado con él apenas 4 veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco”, comentó en una publicación hecha el miércoles 13 de enero, a las 12:36 horas.

Su extensa denuncia la hizo después de haber meditado en el proceso de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero, por Morena, lo cual le generó “desacierto y preocupación”, porque es alguien que como todos los políticos se construye un personaje, en este caso, carismático y popular, aunque también es una persona.

Por eso, la experiencia citada le generó asco de la cercanía de su cuerpo. “Es un momento que rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una de esa manera”, indicó.

Siguió: “Me lo hizo a mí, en un evento público, mi evento, en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer, años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal”, comentó y aseguró que lo publica en su Facebook porque eso le da razones para no dudar de las mujeres que lo acusan de violación.

“Las otras dos veces que he conversado con él ha sido un tipo simpático, el personaje alegre, bromista y listo que todos conocemos”, afirmó.

Después, en su comentario, se refirió a los feminicidios normalizados en Guerrero, igual que la violencia. Destacó que los momentos de impotencia y de frustración que hay en el ejercicio de poder saldrán de la peor manera, y puso como ejemplo el llamado de los seguidores de Donald Trump a tomar el Capitolio y se refirió al pragmatismo de los políticos que quieren ganar la elección y comentó el precio del pragmatismo de izquierda citando al ex gobernador que su padre suplió, Ángel Aguirre Rivero.

Añadió que en estos momentos difíciles donde se sufre la pérdida de seres queridos y el impacto de la crisis económica en las casas, lo que se necesita es un gobernante a la altura de la crisis, humana o humano, sí, con sus sombras, pero más experimentado en lidiar las tremendas trampas del ego, que ya en colectivo, dijo, llevan a desastres.

“Y no lo digo desde una postura de superioridad moral, no soy nadie. Si algo me ha mostrado esta pandemia es mi propia oscuridad, mis miedos, mi envidia y dolor. Y entiendo que cada persona es mucho más que su sombra”, añadió.

Horas después de que su historia fue compartida y comentada, con muestras de apoyo con el hashtag #YoSíTeCreo y, en otros casos, criticándola por hacer su denuncia en temporada electoral, Marixtana hizo otra publicación pidiendo que ya que se está compartiendo tanto su denuncia también lo hagan con su trabajo, en el que también se refiere al acoso.

El 31 de diciembre de 2020, Morena designó al polémico Félix Salgado Macedonio como su candidato al gobierno de Guerrero para 2021, quien competirá por este cargo por tercera ocasión durante sus 33 años de carrera política, la cual está plagada de escándalos hasta de abuso sexual.

Desde el 28 de diciembre de 2016, en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, existe una investigación contra Salgado Macedonio por violación agravada y despido injustificado, según el expediente 12030270100002020117.

¿Quién es Marxitania Ortega?

La escritora (Acapulco, 1978) es Licenciada en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero).

Es autora de la novela Guerra de Guerrillas, editorial Jus, Libreros y Editores, 2014 y coautora de los libros de texto de educación artística para primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También ha sido colaboradora del periódico Milenio, así como en la Revista Jus Digital, la Revista Picnic, la Revista Justa y la Revista Rojo Amate. Fue becaria del extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2013.

En junio de 2012 participó con el cuento Bienes terrenales en la iniciativa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura federal que fue creada para ofrecer productos culturales mediante internet durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.