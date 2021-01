"Levantan" y liberan horas después a madre de desaparecidos que protestó en Xalapa

XALAPA, Ver. (apro).- Elvira Gómez López, madre de dos desaparecidos, fue “levantada” la noche del jueves por cuatro hombres fuertemente armados en Tierra Blanca. Fue liberada horas después.

La mujer acababa de llegar a su domicilio, en la Cuenca del Papaloapan, luego de que en la mañana protestó en Palacio de Gobierno y el Congreso local --en esta ciudad-- para exigir que el gobierno y la Fiscalía estatales avancen en las carpetas de investigación por la búsqueda de sus seres queridos.

La activista fue liberada esta mañana por sus captores. El gobierno de Veracruz no ha dado mayores detalles de la liberación y si hubo intervención policial.

Elvira Gómez, quien desde 2013 busca a sus hijos Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, viajó la madrugada de ayer hacia esta capital, junto con integrantes del Colectivo “Madres Luna”, para participar en la protesta.

A través de redes sociales, el Colectivo “Madres Luna” reportó que Elvira Gómez llegó la tarde-noche a Tierra Blanca, alrededor de las 9 de la noche, y tomó su motocicleta, en compañía de su hija. En ese momento fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados y subida a una camioneta de vidrios polarizados.

“Madres Luna” denunció la desaparición en la Fiscalía Regional de Córdoba y empezó a difundir la fotografía de la mujer en redes sociales.

Ayer, diversos colectivos de desaparecidos del norte, centro y sur de Veracruz se manifestaron frente a palacio de gobierno para exigir que no se imponga a un político de Morena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Incluso mostraron su respaldo a la actual presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, para un segundo periodo.

Colectivos como Familias Enlaces Xalapa, “Belem González”, “María Herrera” y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, hicieron frente común para demandar al gobierno de Cuitláhuac García que además ordene la reactivación de las mesas de trabajo para agilizar las carpetas de investigación. Antier el Colectivo Solecito hizo lo propio, primero en el Congreso local y luego en la Fiscalía General del estado.

Belem González Medrano, madre de Jacob Jiménez González, desaparecido por policías estatales el 25 de septiembre de 2015, viajó --junto con otras 20 madres con hijos desaparecidos en el sur del estado-- 410 kilómetros, de Coatzacoalcos a Xalapa, para buscar una audiencia con el gobernador.

Para el encuentro llevaban tres objetivos: solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo de búsqueda de desaparecidos; la no imposición de un político de Morena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y continuar con los trabajos de exhumación en fosas clandestinas. Nadie salió a recibirlas. Las dos puertas de hierro se cerraron con cadena y candado.

Belem González y otra de las madres pegaron dos cartulinas en la entrada principal de palacio con los mensajes: “¡Gobernador en campaña tan sonriente!, ahorita tan indolente” y “Señor Gobernador, urgen las mesas de trabajo con las familias”.

Desde el interior de palacio de gobierno, dos escoltas --uniformados con guayaberas blancas de lino-- tomaron fotografías a las mujeres activistas, y González preguntó a uno de ellos: “¿Para qué me tomas foto?”. Desconcertado, respondió tímidamente: “Le tomé a la cartulina”. La madre de Jacob Jiménez sonrió y contestó: “Pues que menso, porque la cartulina de tu lado está en blanco, el mensaje está hacia la calle, pero, bueno, si vez al gobernador dile que vino Belem González y que otra vez no me recibió”.

Victoria Delgadillo Romero, quien desde noviembre de 2011 busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo, desaparecida junto con otras 13 jovencitas en la capital del estado, reprochó que las puertas del palacio de gobierno se han cerrado “por completo” en la actual administración y, a diferencia de la campaña de 2018, subrayó, hoy nadie las escucha ni atiende.