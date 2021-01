Chofer enfurece contra un conductor que le pidió no tirar basura en la calle (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Un chofer del transporte público causó daño a un auto Nissan, luego de que el conductor del vehículo particular le pidió que no tirara basura en la calle.

En un video que compartió en su cuenta de Twitter, el usuario @jazziel004 explica que cuando le gritó al chofer que no tirara basura, éste le cerró el paso a la altura de Federalismo, donde se ubica la base de la policía de Zapopan, así como la de bomberos.

El chofer de la unidad U-061, placas 724 644 G, reclama con groserías al conductor, se regresa a su camión, de donde baja un extintor, y trata de golpear a @jazziel004 por la ventana trasera. Al no tener éxito rompe el cristal del lado del conductor, golpea la carrocería y luego se va.

En otro mensaje, @jazziel004 expresa: “por exigir una ciudad limpia, uno no puede arriesgar su integridad física y hasta su vida, increíble, estoy que no me la creo, de verdad, personas así desequilibradas deberían estar en la cárcel o en el manicomio, no manejando un autobús de pasajeros”.

Por exigir una ciudad limpia, uno puede arriesgar su integridad física y hasta su vida ... increíble... estoy que no me la creo de verdad personas así desequilibradas deberían de estar en la cárcel o en el manicomio, no manejando un autobús de pasajeros @TransporteJal — Jaaziel Carmona (@jaaziel004) January 2, 2021

Ante la denuncia de @jazziel004, la Secretaría de Transporte Público respondió que canalizará el reporte al área de Supervisión.