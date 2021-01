CNDH emite medidas cautelares a favor de indígenas triquis de Juxtlahuaca, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de indígenas triquis de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, ante los hechos de violencia que se suscitaron en esa región por el control de las comunidades y sus recursos públicos.

Entre el 17 y el 19 de enero se registraron hechos violentos en esos pueblos del municipio de Santiago Juxtlahuaca, que se disputan organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Mientras los integrantes del MULTI mantienen un bloqueo en la carretera federal 190, en el crucero de Hacienda Blanca, para exigir al gobierno el regreso de la Guardia Nacional, los del MULT instalaron un plantón frente al zócalo para exigir que no se militarice la región.

Ante tal situación, la CNDH solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa; al secretario General de Gobierno, Francisco Javier García; al fiscal estatal, Rubén Vasconcelos Méndez; al secretario de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria, cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, además de privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social.

“Si bien es cierto que, a principios de enero, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, días después se retiraron, hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión”, apuntó el organismo.

El secretario general de Gobierno desmintió que existan desplazados, casas incendiadas o mujeres violadas, como en un principio se les informó para que entrara la Guardia Nacional.

Lo que existe, dijo, es un conflicto entre el MULT y el MULTI por el control de Tierra Blanca y otras comunidades triquis.

Aunado a que esto –dijo-- podría ser una estrategia, porque en unos dos meses vencen las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años por un conflicto similar, y “los supuestos desplazados no quieren dejar su mercado que instalaron bajo el corredor del palacio de gobierno y quieren traer nuevos desplazados para no abandonar sus puestos. No quieren perder el mercado que ya ganaron”.

Por su parte, la dirección política del MULT denunció que el pasado sábado 16 “un grupo de choque paramilitar encabezado por Macario García Merino (líder del MULTI) quiso apoderarse, por asalto a sangre y fuego, de la comunidad de Tierra Blanca, Juxtlahuaca”.

Sin embargo, abundó, “los pobladores no permitieron y defendieron la vida de sus hijos y patrimonio, expulsando a los agresores”.

Ante el fracaso de esa ofensiva paramilitar, Macario García Merino, añadió, “está impulsando la salida de algunas personas afines a su grupo paramilitar, alegando que han sido desplazados, para justificar la no instalación de la mesa de paz. Dicha persona también se ha encargado de difundir en los medios fotos falsas que fueron reproducidas de hace años, alteradas a conveniencia para confundir a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Ante esta actitud de personas sin escrúpulos, enemigas de la paz, las autoridades estatales y el MULT acordamos el ingreso de una ambulancia acompañada de la fuerza pública para verificar la veracidad de las fotografías (…) y no se encontró a ninguna persona herida o agredida físicamente. Esto, para evitar que se siga manipulando la información a conveniencia de los enemigos de la paz”.

Finalizó: “Nosotros (MULT) estamos con la posición firme de trabajar para la instalación inmediata de la mesa de paz que integre a los tres niveles de gobierno, para el desarrollo integral y sustentable en la Nación Triqui”.