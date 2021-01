Luis Donaldo Colosio Riojas será el candidato de MC a la alcaldía de Monterrey

MONTERREY, N.L. (apro).- El diputado local de Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas anunció hoy que buscará la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, con lo que termina semanas de especulación sobre su incorporación a otro partido.

Mediante un video que difunde en redes sociales, el hijo del fallecido candidato presidencial señala que se decidió por el partido con el que obtuvo la diputación local en esta legislatura.

“Después de una seria reflexión, varias reuniones y una evaluación responsable hemos decidido que nuestro proyecto permanecerá en la plataforma de Movimiento Ciudadano. Con su apoyo iniciaremos el cambio que nuestra ciudad tanto necesita”, dice en el video de poco más de dos minutos.

De frente a la cámara, Colosio hace referencia a lo que parece ser su propia vida, al dirigirse a quienes han pasado por un gran dolor como él, que perdió a sus padres cuando era pequeño.

Hemos tomado la mejor decisiu00f3n para un proyecto ciudadano.Vayamos juntas y juntos a recuperar nuestra Ciudad.... Posted by Luis Donaldo Colosio Riojas on Monday, January 25, 2021

“No existe familia que no haya tenido que sortear la adversidad, que no haya tenido qué pasar el trago amargo del sufrimiento, que no haya tenido que sobreponerse y mirar hacia adelante. Levantarse, y seguir de frente con valor, con pasión y con alegría para realizar sus anhelos”, dice.

Sin mencionarlo, hace referencia al PRI, y a su candidato Francisco Cienfuegos, al señalar que son “los adversarios” los que le apuestan en estos comicios a su beneficio personal “a costa del esfuerzo, la libertad y la dignidad de los demás”.

“Ellos están empeñados a dejarnos fuera. Quieren atropellarnos, aniquilarnos, para que no les estorbemos en sus planes de ambición desmedida de corrupción y de abuso a los que están y nos tienen acostumbrados. Pero esta vez no será igual. ¡Por supuesto que no! Esta vez les pondremos un alto, porque ustedes y yo estamos dispuestos a enfrentarlos y derrotarlos”, dice enjundioso el legislador local que ya solicitó licencia.

Como aspirante a la alcaldía de la capital, Colosio Riojas hará fórmula con el senador con licencia Samuel García, quien buscará la gubernatura de Nuevo León.

En semanas pasadas, el aspirante a la presidencia municipal regia había tenido desencuentros con Samuel quien lo descartó para contender por la gubernatura, afirmación que le provocó malestar, como públicamente lo externó, al señalar que aún no decidía por cuál posición competiría.

Después, Colosio no había desmentido ningún comentario del entorno político local, que lo colocaba como posible aspirante de Acción Nacional, y hasta de Morena. Incluso había considerado la posibilidad de buscar la reelección para seguir otros tres años en su curul estatal.

Aunque aún no se han definido los gallos de los otros partidos, se espera que la contienda por la capital de Nuevo León se concentre entre Colosio y Cienfuegos.