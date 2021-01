Comerciante de Jalisco lleva 14 días desaparecido tras ser "detenido" por la Fiscalía

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Desde hace 14 días, presuntos integrantes de la Fiscalía de Jalisco se llevaron a Óscar junto con dos de sus amigos, cuando estaban en su casa; su padre presentó una denuncia ante la misma dependencia, pero no ve ningún avance en la investigación y sólo ha encontrado insensibilidad de la autoridad.

El 14 de enero pasado, alrededor de las 21:40 horas, a Óscar Inda Acevedo, de oficio comerciante, de 22 años, fue “detenido” por sujetos encapuchados que portaban armas cortas; lo sacaron del interior de su domicilio ubicado en avenida Acueducto, entre Federalistas y Del Valle, en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, donde también se encontraban su esposa, Alejandra, y sus dos hijos.

Alejandra narró a su suegro que cuando estaban a punto de salir, llegaron dos de sus amigos, Saúl Hernández Castro y su primo, Alejandro Castro Lepe, y detrás de ellos cuatro encapuchados, presuntos elementos de la Fiscalía de Jalisco.

Óscar se metió a su casa y cerró la puerta, pero fue fácilmente abierta por los sujetos armados, que ingresaron al domicilio, sacaron al joven y lo subieron a una de las dos camionetas en las que se trasladaban.

Tras el hecho, Alejandra, se comunicó con su suegro, Óscar Manuel, para que le ayudara a llamar al 911 para reportar el incidente, pero nunca les respondieron en el número de emergencia.

Entonces, Óscar Manuel acudió a la Fiscalía a pedir apoyo, pero le dijeron que ahí no podían hacer nada y le recomendaron que siguiera llamando al 911. Así lo hizo, y cuando por fin le respondieron sólo le dieron un número de reporte.

Por la mañana del 15 de enero pudo presentar la denuncia ante la agencia del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la cual abrió la carpeta de investigación D-I/3215/2021.

Óscar Manuel pidió a la Fiscalía que consiguiera la sábana de llamadas del celular de su hijo y de los videos de la zona para saber si realmente no fueron vehículos oficiales en que se llevaron a su hijo, sin embargo, no ha tenido respuesta, so pretexto que se debe seguir un protocolo.

“Hay cámaras, alrededor de 10 cámaras de los dos lados (de la avenida) mínimamente que Fiscalía justifique que no era de ellos los vehículos”, recalca Óscar Manuel.

Ante la lentitud que aprecia en la investigación mencionó que se siente sorprendido: “Si ese es el camino que toman todas las personas para encontrar a sus desaparecidos, estamos muy mal”.

Refirió que, en su desesperación por encontrar a su hijo, llamó a la Fiscalía y acudió el mismo día, pero eso provocó que una de las personas que participa en la investigación le comentara delante del personal de la dependencia: “Si ya llamó en la mañana, ¿a qué viene?”.

Óscar espera que su hijo aparezca y no forme parte de las estadísticas, que revelan que en la última década desaparecieron un total de 9 mil 959 personas, según datos de Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).