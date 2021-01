Mujer encara a presunto acosador en parque de Villahermosa; el sujeto fue arrestado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto fue detenido por la policía después de que una mujer lo acusó de haber tocado sus glúteos, sin su consentimiento, mientras hacía ejercicio en el parque La Pólvora de Villahermosa, Tabasco.

Según la denunciante, el martes 26 de enero realizaba actividades físicas en el parque público, cuando el individuo se le acercó y le tocó los glúteos.

En el video que circula en redes sociales, se observa cuando la mujer encara a su agresor: “Casualmente estaba todo solo, no había nadie, te acercaste a mí cuando yo ni siquiera te volteé a ver, yo venía en mi rollo de hacer ejercicio (…) me apretaste la nalga y yo todavía te dije ‘maldito estúpido, ¿por qué me haces eso?".

Según la mujer, el sujeto habría intentado huir, pero ella buscó la ayuda de policías del parque. Incluso, le dijo que lo denunciaría ante la Fiscalía, porque no iba a permitir que vuelva a violentar a otras mujeres

Ante tal actitud, el sujeto aceptó su culpa, se arrodilló, le pidió que no lo denunciara, que era la primera vez que violentaba sexualmente a una mujer.

"No me importa. Yo no voy a ser ‘de cuenta’, porque por hacer ‘de cuenta’ hay muchas mujeres por ahí muertas, asesinadas ¿Qué tal que lo vuelves a hacer la semana siguiente, en otro parque? Es que esto te va a servir a ti de lección para que no te vuelvas a meter conmigo ni con ninguna", replicó la ofendida.

Ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que el acosador fue detenido en la avenida Esperanza Iris, de la colonia Reforma, en la entrada al parque La Pólvora.

El hombre fue identificado como Edgar y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco con la carpeta de investigación CI-FGEN-177/2021.