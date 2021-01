Muere por covid-19 diputado local de Morena en Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).- José Luis Muñoz Soto, diputado local de Hidalgo, falleció este domingo tras complicaciones por covid-19, después de semanas de tratamiento y lucha contra esta enfermedad.

El legislador había sido intubado y su estado de salud, desde su ingreso al Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, en Pachuca, fue reportado como grave por fuentes al interior del Congreso.

Muñoz era integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El cargo lo obtuvo en 2018, a la par de las elecciones a presidente de la República en las que ganó Andrés Manuel López Obrador y su partido obtuvo 17 de 18 distritos locales en Hidalgo. Él, con la representación del número IX, con cabecera en Metepec.

En actual la legislatura, presidía la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

Sus compañeros de bancada lo despidieron con mensajes en redes sociales, en los que también expresaron sus condolencias para la familia del morenista.

"Mi corazón no lo puede creer, hoy partió un gran amigo, mi compañero diputado José Luis Muñoz Soto, no tengo palabras para describir la tristeza que me siento por tener que decirle adiós", publicó la diputada Noemí Zitle Rivas, representante del distrito XV, de Tepejí del Río de Ocampo.

Asimismo, resaltó que Muñoz "fue una gran persona, que siempre estará presente en mi mente y en mi corazón.

"Te envío un abrazo hasta el cielo querido amigo, ahora tenemos un ángel que nos cuidará siempre".

Esta semana, el 25 de enero, también falleció por Covid-19 la exlegisladora local María Eugenia Coradalia Muñoz Espinoza, que en la antepasada legislatura conformó la fracción de Nueva Alianza. Identificada con el grupo político de Moisés Jiménez Sánchez —cercano a Elba Esther Gordillo— se desligó del partido tras la detención de la lideresa sindical y la separación neo aliancista con el PRI estatal.

Asimismo, este 30 de enero murió la presidenta municipal de Tasquillo, María de Jesús Chávez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ella tenía 45 días en el cargo y desde las últimas semanas se encontraba en situación delicada por la enfermedad, que le provocó obstrucción respiratoria. Había sido internada en el Hospital General de Pachuca.

Ella es la primera alcaldesa en funciones que pierde la vida a consecuencia del SARS-CoV-2. No obstante, el 24 se octubre falleció el presidente electo del municipio metropolitano de San Agustín Tlaxiaca, el también priista Felipe Hernández González.