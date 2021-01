En videos, el CJNG advierte que exterminará a integrantes de Cárteles Unidos en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 2021 llegó con violencia a Michoacán, con diversos videos de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes advirtieron que ingresarán a comunidades de esa entidad para exterminar a Los Zetas, a quienes identifican como Cárteles Unidos.



En un video de 2:14 minutos, un hombre habla en representación de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y alerta a los michoacanos sobre uno o varios enfrentamientos para abatir a otros grupos criminales.



En la grabación se ve a civiles armados, rodeados de vehículos todo terreno, en un paraje en la sierra, delante de una enorme manta blanca con la figura del estado de Michoacán, en color negro, las siglas del CJNG en rojo y un mensaje del señor Mencho. Y un hombre encapuchado grita:

“Buenas tardes a toda mi gente de Michoacán. Nunca me había dirigido a ustedes porque no soy actor de cine para estar en televisión, pero ahora sí me dirijo a ustedes por este medio y a los Cárteles Unidos, comandados por ‘El Abuelo’ Farías, ‘Tico’, ‘Boto’ Paredes, ‘Poncho Güicho’ y a ti, ‘El Coruco’, hijo de tu puta madre, que ya no se escondan atrás de la ciudadanía, que ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones para pedir apoyo al gobierno”.

El sujeto, supuestamente michoacano, asegura que no utiliza a mujeres y niños. “Yo soy narcotraficante, gente de trabajo y no utilizo a la ciudadanía y mucho menos los expongo como ustedes lo hacen, porque ustedes son Zetas, pero se hacen llamar Cárteles Unidos.

“Yo se los afirmo porque en el tiempo que me tocó estar en Michoacán, Los Zetas me invitaron a trabajar, pero como yo no tengo necesidades no me les uní, pero ustedes sí, motivo por el cual comenzó una guerra con Los Zetas, porque a mí me gusta apoyar a la ciudadanía y a mis paisanos de Michoacán, y ustedes Cárteles Unidos o Zetas, que es lo mismo, se escudan entre mujeres y niños y el gobierno que les apoya”.



Luego amenaza con ganarles “esta vez” la guerra, y dice que sus contrincantes no encuentran salida y por eso se escudan entre las mujeres y niños, porque tienen mucho miedo. Asimismo, pide a los michoacanos que investiguen en todas las áreas donde tiene gente trabajando, que viven tranquilos y se despreocupan del secuestro, extorsión y cobro de piso, cosa que donde están los Cárteles Unidos o Zetas, abunda, sí pasa, porque “son unas lacras que no se preocupan por la ciudadanía, ya que los pisotean cada que quieren”.

Lanza: “Quiero que sepan que parte de la ciudadanía de Michoacán pide mi ayuda para acabar con esas ratas y lacras de Cárteles Unidos y lo seguiré haciendo mientras Dios me preste vida y no descansaré hasta lograr mi propósito, que es apoyar a la ciudadanía y sacar a mi gente de Michoacán adelante y a ti Coruco, tarde que temprano les voy a romper su puta madre, bola de secuestradores. Aquí hay huevos y dinero. Atentamente su amigo, el señor Mencho”.

Video donde el CJNG envió un alarmante mensaje a Los Zetas a nombre del señor Mencho pic.twitter.com/UQeNt92pb3 — El Blog del Narco (@mundonarcocom) January 5, 2021



En otro video de 56 segundos reaparece el Grupo Élite del CJNG con amenazas al Cártel Santa Rosa de Lima. Ahí, un hombre vendado con un trapo blanco, con las siglas del CJNG, confiesa que repartía mercancía.

--¿Qué te prometieron? –Le pregunta un encapuchado.

--Bienestar para mí y más que nada para mi familia. La protección y bienestar –responde.

--¿Te cumplieron?

--No.

--¿Qué le quieres mandar decir al Cártel de Santa Rosa de Lima?

--La mera neta, que se retiren porque el Cártel Jalisco Nueva Generación ya llegó y es la mera verga.

Para terminar, un encapuchado señala: “Dejen de matar gente inocente, pinches mugrosos, correlones. M1, R5, Caña, salgan a toparle pinches corrientes. Que les quede claro: Celaya y todo Guanajuato ya tiene dueño. Llegamos para quedarnos. Atentamente Cártel Jalisco Nueva Generación Grupo Élite”.

Video donde reaparece el Grupo Élite del CJNG con amenazas al Cártel Santa Rosa de Lima pic.twitter.com/XYncyGtL9S — El Blog del Narco (@mundonarcocom) January 4, 2021

Piden freno al CJNG

El pasado 27 de diciembre, personas con playeras blancas y la leyenda “Grupo de Autodefensa” se manifestaron en la carretera federal Apatzingán-Aguililla para pedir a los gobiernos federal y estatal que intervengan para parar al CJNG.

Los manifestantes eran de los municipios de Aguililla y Buenavista. Iban desarmados y portaban mantas con mensajes de auxilio para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

“Buenos días presidente de la República y gobernador del estado, estamos en El Terrero, municipio de Buenavista, colindando con El Aguaje. Somos vecinos de estos pueblos y nos queremos levantar en armas como en Tepalcatepec y en Ario de Rosales por la situación que está pasando en El Aguaje que está muy fea, ya que quiere meterse el Cártel Jalisco y no queremos que se meta”, indicó uno de los presentes que portaba cubrebocas y se dirigió así a los medios de comunicación locales.

Y ayer, 5 de enero, se registraron dos ataques simultáneos en los municipios de Chinicuila y Coalcomán, Michoacán, perpetrados por el CJNG, con saldo de tres civiles lesionados y un muerto.



Las autodefensas respondieron: “Aquí en los pueblos queremos libertad, aquí no hay ni un cártel. Todos somos trabajadores. Nadie nos está amenazando y cada quien nos volvimos autodefensas porque no queremos que esos señores lleguen a gobernarnos.

“Aquí vamos a seguir echándole chingadazos hasta que se salgan. Y pues no le tenemos miedo, más miedo que te sometan, a que uno esté luchando. Y aquí los estamos esperando, a quien guste venir de las cuatro letras, cuando quieran vengan y no les tenemos miedo, aquí esperamos al señor”, señaló un encapuchado.

Horas antes, en la región de la Sierra-Costa fue asesinado el exalcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, vinculado durante su gestión con los llamados Caballeros Templarios. En mayo de 2015 fue detenido y puesto en libertad condicional después de tres años preso. Desde 2018, algunos de sus familiares fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos.