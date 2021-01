Gobernador de Oaxaca inicia aislamiento voluntario al dar positivo a covid-19

OAXACA, Oax. (apro).- Al dar positivo a la prueba que se realizó, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se sumó a las estadísticas de casos confirmados de covid-19 en Oaxaca, por lo que inició un aislamiento voluntario.

A través de su cuenta de Twitter @alejandromurat, confirmó: “Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba covid-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden”.

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden. — Alejandro Murat (@alejandromurat) January 7, 2021

Con ello, pasó a formar parte de la lista de 14 gobernadores contagiados de coronavirus en el país.

Oaxaca, según la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud, Argelia Julián Aquino, acumuló 28 mil 860 diagnósticos positivos de covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria, con 2 mil 166 fallecimientos asociados al virus.

En tanto, la cifra de sospechosos alcanzó 4 mil 242 y hay 530 pacientes con la enfermedad en etapa activa.

Julián Aquino indicó que ayer la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reportó 19 mil 832 casos confirmados y mil 128 defunciones; Istmo, 2 mil 496 y 332 muertes; Mixteca, 2 mil 149 y 195, respectivamente; Tuxtepec, mil 988 y 284; Costa, mil 471 y 146, y Sierra, 924 contagios y 81 defunciones.

Hasta este día se registra una ocupación global hospitalaria de 53.2%. Hospitales de los SSO 35.1%, HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, Sedena 51.8%, ISSSTE 78.3%, IMSS régimen ordinario 64.3%, IMSS Bienestar 30.1%, Pemex 33.3%, Semar 23.5% y hospitales privados 62.5%.