Extienden suspensión de actividades no esenciales en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al registrarse este viernes una ocupación hospitalaria similar a la del primer pico de la pandemia por covid-19, el gobierno de Puebla anunció que se extenderá la suspensión de actividades no esenciales hasta el 25 de enero.

En una rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un nuevo llamado a los poblanos a respetar las medidas de higiene, sana distancia y confinamiento para reducir el alto grado de contagios que se ha presentado en los últimos días, luego de las fiestas navideñas y de fin de año.

“Nadie puede decir que la estrategia no ha funcionado, no, la sociedad fue la que se desbordó”, sostuvo el gobernador.

El secretario de Salud del estado, Antonio Martínez García, informó que a este viernes hay mil 7 pacientes por coronavirus internados en hospitales de la entidad, lo que es casi la misma ocupación hospitalaria que se registró en el peor día de la pandemia en el repunte del 2020, que fue de mil 18 al 20 de julio.

El funcionario precisó que la capacidad instalada en los hospitales de Puebla es de mil 389 camas, por lo que, de mantenerse esta tendencia, para 18 de enero los pacientes que requieran hospitalización podrían aumentar a mil 613, que supera en más de 300 la capacidad que se tiene en la actualidad.

Agregó que esto obligaría a la entidad a expandir las áreas de atención covid de los hospitales, con lo cual se reducirían las que en la actualidad se tienen destinadas para atender otras enfermedades.

Este viernes, la Secretaría informó que se registraron 310 nuevos contagios y 28 defunciones. En total son mil 476 casos activos, de los cuales mil 7 requieren hospitalización y 169 requieren ventilación asistida. Suman 6 mil 242 defunciones desde que inició la pandemia.

Barbosa indicó que las nuevas medidas precisarán en un decreto, pero en esencia mencionó que es una prórroga de las que están vigentes y que vencerían este 11 de enero.

Entre las restricciones está el cierre de negocios catalogados como no esenciales; el aforo máximo de un 20 por ciento en establecimientos esenciales; la operación de restaurantes y negocios de comida sólo para llevar, así como la restricción de operación en la industria automotriz al 30 por ciento y de servicio nocturno en el servicio de transporte público, ejecutivo y mercantil. También seguirá la prohibición para el comercio informal y el ambulantaje.

La titular de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, indicó que el único cambio respecto a las disposiciones anteriores es sobre la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas, la cual continuará vigente sólo de jueves a domingo.

Barbosa amaga con intervenir hospitales privados

En su rueda de prensa matutina, Barbosa Huerta advirtió a los hospitales privados que podría intervenirlos si no actúan con “humanidad y solidaridad” con los pacientes de coronavirus que no pueden pagar sus cuentas.

Al señalar que en los últimos días se han presentado situaciones en las cuales nosocomios privados están mandando a sus pacientes a hospitales públicos al ver que no pueden liquidar sus cuentas, Barbosa pidió a estas empresas de la salud no ver sólo el negocio.

“Nos están queriendo mandar a sus pacientes. No, yo les recomiendo a los hospitales privados que atiendan a los pacientes que tienen hasta su recuperación total, y no vean el hecho del pago o garantía del pago como condición para tenerlos en sus instalaciones, no, humanidad y solidaridad, por favor”, expresó.

“¿De quién ha sido el negocio del Covid? De los laboratorios, las farmacéuticas y los hospitales. Es que puede llegar el momento que utilicemos toda la autoridad del estado para intervenir a los hospitales privados y no me va a faltar ni voluntad, ni decisión llegado el momento, para intervenir a los hospitales privados, se los advierto”.

“Así que no empiecen a jugar, no. Nada de que váyanse porque no pueden pagar. Se acabó esto. Estamos en un estado de emergencia, así de simple”, amenazó el mandatario poblano.