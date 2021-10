Juez vincula a proceso a dos exmandos policiacos por caso Nochixtlán

OAXACA, Oax. (apro).- El juez de Control adscrito al Centro Federal de Justicia del estado de Oaxaca vinculó a proceso a dos exmandos policiacos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones calificadas durante el fallido desalojo en Nochixtlán, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Juan Peralta Alavés, extitular de la Unidad de Fuerzas Especiales de la policía estatal, y Carlos Guerrero Romero, exsub oficial de la Policía Federal, permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso número 13) de Mengolí, Miahuatlán.

En un comunicado, la FGR informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “P” y Carlos “G”, detenidos el 25 y 26 de septiembre, respectivamente.

A los dos exmandos policiacos se les acusa por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones calificadas, relacionados con los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en un operativo de liberación de carreteras en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentaron lesiones por disparos de armas de fuego.

La FGR resaltó que en la investigación --coordinada por agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos, policías y analistas de información-- se obtuvo el estudio balístico de centenares de armas de fuego, entrevistas a elementos policiacos y dictámenes periciales, entre otros cientos de diligencias.

Por tales hechos, en audiencia inicial el juez de Control adscrito al Centro Federal de Justicia del estado de Oaxaca vinculó a proceso a Juan “P” y Carlos “G” por los delitos referidos.

Sin embargo, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) exige que no sólo se castigue a mandos medios, por lo que seguirán insistiendo con las investigaciones y se agote toda la línea de cadena de mando para poder enjuiciar también a los mandos políticos, entre los que se encuentran el expresidente Enrique peña Nieto; el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo.

El 19 de junio de 2016, los gobiernos federal y estatal ordenaron el desalojo de maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de familia que bloqueaban la supercarretera en el crucero de Nochixtlán en rechazo a la reforma educativa.