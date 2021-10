Alejandro Murat anuncia el "mes de Oaxaca" en Estados Unidos

OAXACA, Oax. (apro).- A nueve días que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó de la cancelación de 300 plazas de burócratas y a casi un mes del despido de tres mil 700 trabajadores eventuales de los Servicios de Salud, su gobierno “austero” anuncia la presencia de Oaxaca en Estados Unidos durante todo un mes.

Tanto el gobernador Alejandro Murat y como el embajador Esteban Moctezuma Barragán anunciaron que México y Estados Unidos fortalecerán sus lazos de hermanamiento con el “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”.

Pero también es el fortalecimiento de los lazos familiares entre el embajador Esteban Moctezuma Barragán y su yerno Francisco Vallejo Gil, quien casualmente es el coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno del estado de Oaxaca.

Sin contar que invitarán a los empresarios a invertir en Oaxaca, en el turismo en las artesanías que promueve la esposa del gobernador Ivette Morán de Murat y el corredor interoceánico que es prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras el estado vive escenarios de ingobernabilidad con bloqueos carreteros, tomas de oficinas, suspensión en el servicio de limpia que convirtieron la capital del estado en un basurero a cielo abierto durante una semana y la violencia, principalmente la feminicida, el gobernador se ha convertido en solo un promotor turístico.

Por lo pronto, en un video, el embajador de México en Estados Unidos sostiene que Oaxaca va a conquistar Nueva York y Washington con exposiciones de arte, reencuentros de familias migrantes del programa Guelaguetza familiar, muestras gastronómicas y jornadas para fomentar la inversión, promoción y comercialización de productos oaxaqueños.

“Oaxaca es el primer estado de la república que llevamos a Washington y durante un mes, del 22 de octubre al 22 de noviembre Oaxaca estará vibrando en el corazón de Estados Unidos”, reafirma el ex titular de la SEP.

En un comunicado, la Embajada de México en Estados Unidos anunció la realización de un amplio programa para promover la grandeza cultural de Oaxaca en Estados Unidos, impulsar la reactivación económica y la actividad turística, entre otros aspectos, del 22 de octubre al 20 de noviembre del 2021.

“Oaxaca será el primer estado que forme parte de esta dinámica impulsada por la Embajada” en reconocimiento a su rica proyección cultural a nivel mundial y a la importante presencia de la comunidad oaxaqueña en Estados Unidos.

Con la colocación de dos alebrijes gigantes, provenientes de San Martín Tilcajete, en el Rockefeller Center de Nueva York, el 22 de octubre, da inicio la celebración de “Oaxaca en Estados Unidos”.

Posteriormente, del 26 de octubre al 20 de noviembre, se emprenderán actividades en Washington, D.C., entre las que destacan la instalación de un colorido Altar de Muertos en el Instituto Cultural Mexicano y la muestra de la tradicional Guelaguetza y otras exhibiciones que prometen mostrar lo más representativo de la cultura oaxaqueña.

También se promoverá la apertura a los mercados de sectores clave de la industria oaxaqueña, como lo son el mezcalero y cafetalero, mediante reuniones de trabajo con diversas organizaciones empresariales y otros actores relevantes.

Y se llevarán a cabo encuentros con empresarios estadounidenses, asociaciones empresariales y centros de investigación (think tanks) como lo son la US Chamber of Commerce y el Atlantic Council, que permitan promover inversiones y estrategias para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleos en el estado.

Asimismo, destacará la presentación del programa “Guelaguetza Familiar” que permitirá la reunificación de migrantes con sus padres o abuelos que no han visto en por lo menos 20 años.

“La presentación de la grandeza de un estado tan vasto como Oaxaca me llena de orgullo como embajador de México en Estados Unidos. Este programa es sólo el inicio de un amplio recorrido que buscamos darle al pueblo estadounidense por el mosaico cultural que México representa. Por ello, agradezco a Oaxaca sumarse a este gran esfuerzo, ya que estoy seguro que con su arte, cultura y tradiciones conquistará a todos sin excepción”; expresó el embajador Esteban Moctezuma.

A su vez, Murat dijo que “estamos muy entusiasmados y agradecidos con esta oportunidad que tiene como fin hermanar nuestros pueblos y crear sinergias. Fortalecer la agenda política, económica y cultural entre Oaxaca y Estados Unidos resultará en mejores oportunidades de desarrollo para las y los oaxaqueños”.

Entre el programa se incluirá la participación de empresarias y empresarios oaxaqueños a través de presentación de proyectos de inversión, catas de mezcal, demostraciones de distintos métodos de extracción de café, pláticas con artesanos creadores de textiles, chocolate, seda de San Pedro Cajonos de la que es promotora su esposa, entre otros productos tradicionales, con lo que se busca atraer inversiones y la apertura de nuevos canales de comercialización para los productos de la entidad.

Apenas el pasado tres de octubre, Murat Hinojosa dio a conocer los detalles de la estrategia que implementará su administración para optimizar y economizar recursos, ante la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos económicos de México, así como a los criterios de austeridad del gobierno de la República que condujeron a un recorte presupuestal para Oaxaca.