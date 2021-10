Multihomicida de NL agrede a policía tras confesar el crimen y entregarse

MONTERREY, NL. (apro).- Brandon, de 23 años, quien asesinó el domingo a cinco integrantes de su familia, agredió a un policía mientras confesaba el crimen y se entregaba, ese mismo día, en el municipio de San Pedro.

La Secretaría de Seguridad Publica del Ayuntamiento sampetrino dio a conocer que el día de los hechos, el joven deambulaba a las 18:31 horas por el Boulevard Díaz Ordaz, cerca de la avenida La Corregidora, en la colonia Estación La Leona.

Horas antes había asesinado con arma blanca a sus hijas D. C., de 6 meses; a C. Y., de 4 años; a su esposa Carolina Escalón Ramos, de 25; y a los esposos Mónica Campos Camacho, de 50 y Gaudenio Vicencio Cruz, de 45. No se ha esclarecido si estos dos eran sus padres o los de su cónyuge.

Luego del homicidio múltiple que perpetró el domingo por la mañana en el domicilio de la Calle Benoni, del Fraccionamiento Mirador de San Antonio, en Juárez, Brandon se trasladó a San Pedro.

Mientras caminaba por calles del municipio, cerca del estacionamiento de una tienda Oxxo, sobre el Boulevard Díaz Ordaz, fue detectado por agentes municipales que hacían el rondín.

El hombre de 1.72 metros de estatura y complexión delgada, quien vestía camisa roja, pantalón corto gris y sandalias negras, se les aproximó a los uniformados y les confesó que había asesinado a varias personas en el municipio de Juárez.

Los agentes se comunicaron al centro policiaco de Comando C-4 de San Pedro donde les dieron la instrucción de detener a esta persona, que se había identificado como Brandon.

Los agentes le ordenaron que diera la vuelta para proceder a arrestarlo, a lo que el presunto homicida les respondió: “Tú no me vas a detener, pendejo”, y le lanzó un golpe al rostro de uno de los agentes, quien eludió la agresión y lo sometió.

Los policías presentaron al detenido en el Centro de Orientación y Denuncia, de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de un agente del ministerio público investigador.

Ahí se reveló que Brandon está desempleado, aunque, hasta esta tarde, no han sido dadas a conocer las causas por las que cometió el homicidio.